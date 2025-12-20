Les bilans automobiles 2025 - Alan Froli : « Vivement le retour à des voitures essentielles chez nos constructeurs ! »

Quelle est ta voiture coup de cœur cette année ?

A priori, je dirais la Honda Prelude, mais je vais plutôt évoquer une voiture que j’ai essayée. Et c’est un peu facile car c’est une future star du marché, à savoir la Clio 6. Certes, elle divise en matière de style, son originalité me plaît. En sus, elle gagne un système multimédia moderne et conserve un châssis au top, même si cela se paye par un amortissement ferme. Si la version hybride a progressé, je la trouve trop chère, comme toutes les citadines électrifiées, cela dit. Je me tournerais donc vers une 1.2 turbo essence 115 ch, à condition que ce dernier tienne ses promesses en termes d’agrément. Cela laisserait quelques deniers pour une finition haut de gamme et quelques équipements sympas.

Quelle est la voiture qui t’a déçu ? Le MG ZS Hybride +

MG est sans doute allé un peu trop loin avec la motorisation hybride de son petit SUV ZS. Certes, il évolue souvent en mode électrique en ville et sur route, ce qui permet d’y limiter l’appétit du quatre cylindres à cycle Atkinson à environ 5 l/100 km. Mais les 197 ch cumulés déçoivent car ils ne répondent tous présent qu’en des circonstances précises. À basse vitesse, le moteur thermique sert uniquement de générateur : du coup, les accélérations sont tout juste suffisantes. En fait, il n’y a qu’au-dessus de 80 km/h, quand il se connecte aux roues avant via la boîte auto 3 rapports, et qu’il est alors secondé par son homologue électrique, que la poussée est digne de la puissance annoncée. Et encore, les temps de réponse sont dignes d’un turbo en fin de vie, et les changements de vitesses plus lents encore qu’avec une boîte à crabot de Renault Captur hybride. Insupportable pour moi, même si la voiture casse les prix.

Quels modèles 2026 attends-tu avec impatience ?

J’attends évidemment la nouvelle Renault Twingo 100 % électrique avec sa bouille craquante typique du tout premier modèle, ainsi que le mini SUV Dacia Hipster, l’inédite Volkswagen ID.Polo, et surtout la Peugeot e-208 GTI (photo) tous les trois « zéro émission » également. Mais je ne serais pas contre un peu de rêve avec une bonne mécanique essence pas trop polluante (les systèmes d’hybridation, même micro, le permettent) !

Dans l’actualité auto, qu’est-ce qui t’a le plus agacé ?

Un phénomène m’inquiète plus qu’il ne m’agace : celui de l’utilisation banalisée du protoxyde d’azote au volant. Vous savez, le gaz « hilarant » qui ne fait plus rire personne mais qui sert initialement à gonfler des ballons. Non seulement, il cause de graves dommages tels que des troubles neurologiques, cardiaques et risques d’asphyxie, mais il cause la mort sur la route. Une enquête Ipsos révèle qu’un jeune sur dix de moins de 35 ans a déjà consommé du protoxyde d’azote, même en conduisant, et 7 % des jeunes interrogés ont déjà été passagers d’un véhicule dont le conducteur avait inhalé du protoxyde d’azote. Et le pire dans tout ça, c’est qu’aucun équipement ne permet, à l’heure actuelle, le dépistage de ce produit par les forces de l’ordre.

Quand passeras-tu à l’électrique ?

Je suis amateur de voitures électriques qui, à mon sens, peuvent tout à fait remplacer de braves « déplaçoirs » thermiques et compléter des modèles à essence passionnants plutôt consacrés aux week-ends et vacances.

Pour ma part, j’ai un faible pour l’Alpine A290, que j’imagine bien pour les petits trajets quotidiens du foyer, y compris dans sa version d’appel de 180 ch. Quand les prix auront baissé, peut-être… Tristan, cher ami de 20 ans qui gère la concession de la marque juste à côté de chez moi, je suis prêt à considérer tes propositions commerciales. Bisous !

Les voitures chinoises, une source d’inquiétude ?

C’est le moins que l’on puisse dire ! Quand je vois toutes ces BYD qui débarquent, quand j’entends le discours ultra-conquérant des dirigeants de la marque et quand j’essaye un SUV hybride rechargeable non seulement convaincant mais pas plus cher que d’honnêtes Renault Clio ou Dacia Bigster hybrides (le Sealion 5 en photo), j’ai peur. Surtout qu’en parallèle, nos constructeurs européens peinent à baisser les prix, et continuent même à s’enflammer à mesure que l’on monte en gamme. Honnêtement, quel autre choix pour l’automobiliste moyen que d’acheter chinois ? Sans décision politique protectionniste, c’est cuit ! Comme pour tous les produits que l’on achète depuis des décennies d’ailleurs…

Le made in France a-t-il encore un avenir ?

Cela me paraît compliqué. En France, on veut les 35 heures par semaine, la médecine gratuite ou le moins cher possible, la retraite bien avant de passer l’arme à gauche… Et c’est logique ! Mais en termes de production, cela entraîne un coût élevé qui se répercute sur les prix de vente, forcément supérieurs à ceux de pays dont la protection sociale n’est pas une priorité. Et il n’y a pas que la Chine…

Les Kei Cars arriveront-elles un jour ?

Il y a des chances, mais on n’est pas obligé d’en arriver là non plus : la dernière Citroën C3 est un exemple de voiture raisonnable mais pas exagérément petite. Je ne suis pas sûr que des minivoitures hautes et étroites soient adaptées à notre marché. Moi qui préfère être rassuré par des voitures plus larges que hautes, ça ne m’attire pas, même si le futur Dacia Hipster (photo) pique ma curiosité. D’ailleurs, les quelques tentatives japonaises, au premier rang desquelles le Suzuki Wagon R (pourtant pas si petit avec 3,54 m de long), ont eu du mal à convaincre dans les années 2000 face à nos Renault Clio 2 et Peugeot 206.

Ton souhait auto pour 2026 ?

Des autos essentielles, raisonnables côté tarifs mais pas spartiates, avec un certain sex-appeal, produites dans des pays où la protection sociale a une certaine valeur, thermique ou électrique peu importe, pourvu que chacun trouve chaussure à son pied. Et aussi le retour de petites GTI à essence comme la Skoda Fabia 130 (photo) qui laisse espérer quelques sensations thermiques sans mériter des jets de tomates des écolos. Et des coupés et cabriolets, des moteurs de plus de 4 cylindres, des propulsions… Allez j’arrête là !

Une route déserte rien que pour toi et n’importe quelle voiture : quelle route et quelle voiture choisis-tu ?

Si elle serpente : une McLaren, même la moins puissante car direction et châssis restent imbattables en termes d’efficacité, et ultrasensationnels. Si ça va droit, une Ferrari à moteur V12, même si les productions du cheval cabré sont tout à fait capables de tourner. Je sais, c’est banal, mais je n’étais pas spécialement fan de la marque jusqu’à ce que je réalise l’essai d’une 812 Superfast. Ce jour-là, j’ai compris !