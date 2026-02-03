Plus d’autonomie sans payer plus cher ? La solution de Ford pour relancer ses SUV électriques

Ford n’est clairement pas au mieux de sa forme. Hormis les Puma et Kuga qui arrivent à se défendre, le reste de la gamme est à la peine. C’est le cas du duo Capri et Explorer, qui ne figurait même pas dans Top 100 des meilleures ventes en France l’année dernière.

Pourtant, Ford a décidé en mars 2025 d’introduire de nouvelles versions d’entrée de gamme. Au menu, une batterie plus petite (52 kWh) pour en réduire le prix de 4 000 €. Visiblement, cela n’a pas permis de les relancer.

Pour ce début d’année, la marque change de stratégie en adoptant une nouvelle batterie permettant de gagner en autonomie. Ainsi, les deux SUV cachent dans le plancher une pile à la technologie Lithium-Fer-Phosphate (LFP) d’une capacité de 58 kWh. Le rayon d’action supérieur de 70 km devient alors plus confortable avec une autonomie de 444 km pour l’Explorer et 464 km pour le Capri. Désormais, ces versions d’entrée de gamme revendiquent la possibilité de parcourir plus de 400 km avec une charge, ce qui n’était pas le cas auparavant. Côté recharge, Ford indique la possibilité de passer de 10 à 80 % en 28 minutes sur une borne délivrant 110 kW puisque la puissance acceptée est revue à la baisse.

À cela s’ajoute un électromoteur dont la puissance grimpe de 170 à 190 ch pour un couple de 350 Nm, permettant aux Explorer et Capri d’atteindre 100 km/h en huit secondes.

Des prix équivalents

Grâce à la technologie LFP de la batterie, moins coûteuse tout en étant plus stable dans le temps, les prix restent identiques, une bonne nouvelle par rapport au gain notable en autonomie. Ainsi, l’Explorer débute à 39 990 € et le Capri à 42 490 €. À noter enfin que Ford propose en ce moment une remise de 3 000 €. Espérons pour la marque que cela permette aux deux SUV de sortir la tête de l’eau.