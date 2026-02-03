Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Renault Captur 2

Plus puissant et moins pénalisé par le malus : Renault améliore son Captur avec une version GPL plus convaincante

Julien Bertaux

Le SUV de la marque au losange s’offre une nouvelle mécanique fonctionnant au gaz, plus performante tout en étant plus économique.

Cette nouvelle version GPL se révèle moins chère grâce à un malus moins élevé.

Le Renault Captur figurait dans le Top 10 des meilleures ventes en France (8e place), juste devant Dacia Duster, mais loin derrière son principal concurrent le Peugeot 2008 (4e place). Pour tenter de redonner du souffle à son SUV urbain, Renault le dote d’une nouvelle mécanique.

Il s’agit de l’Eco-G 120, qui succède à l’Eco-G 100, qui profite d’un surcroît de puissance tout en continuant de s’alimenter au GPL. Ce moteur se base sur le bloc trois cylindres 1.2 de 115 ch (HR12) uniquement associé à une boîte de vitesses manuelle à six rapports. En plus de gagner 20 ch, son couple grimpe de 30 Nm pour atteindre 200 Nm.

Une bonne nouvelle n’arrivant pas seule, cette hausse bienvenue s’accompagne d’une petite baisse des émissions de CO2 de quatre grammes, ramenant son malus de 1 901 à 1 386 €. Toujours cela de pris, d’autant que son tarif reste identique : à partir de 26 400 €.

À noter par ailleurs qu’il est disponible en LOA à 210 €/mois, sous condition de se contenter de la finition de base Evolution et de verser un premier loyer de 3 000 €.

Vous irez plus loin

Le réservoir de GPL se loge dans l'emplacement de la roue de secours.
En plus de faire évoluer sa mécanique, Renault a augmenté la capacité du réservoir de GPL, de 40 à 50 litres, ce qui lui assure une autonomie de 1 400 km au total, en prenant bien sûr en compte le réservoir de carburant de 48 litres.

Ce n’est pas tout, le Captur reçoit les rétroviseurs de la dernière Clio permettant de réduire les bruits aérodynamiques et de projeter le logo au sol. Afin de répondre à la réglementation, les Captur et Symbioz s’équipent désormais d’une caméra intérieure intégrée au montant du pare-brise pour détecter la fatigue et la distraction du conducteur.

Enfin, de nouvelles caméras haute définition (caméra de recul et vision 360°) diffusent une image plus nette, ce qui facilite les manœuvres.

Renault Captur 2

