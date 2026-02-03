Après l’effervescence de Rétromobile, rendez-vous à New York en novembre pour sa déclinaison américaine

Nous attendions la cinquantième édition de ce salon avec impatience et nous n’avons pas été déçus. Qu’il s’agisse des expositions des constructeurs, (on se souviendra notamment de toutes les générations de Clio exposées sur le stand Renault, des Golf GTI de toutes les époques, des DS présidentielles, des 205 GTI), de l’espace des autos à moins de 30 000 € où nous avions localisé le stand Caradisiac, de la première édition de L’Utimate Supercar Garage (jamais, on avait regroupé en un même espace, autant de marques d’hypercars), ce 50e anniversaire de Retromobile a été une véritable merveille.

Et évidemment, les visiteurs étaient présents, que ce soit sur le salon même, Romain Grabowsky promet une audience record qui sera comptablisée dans les heures à venir, ou sur Caradisiac, vous avez été près de 500 000, contre 350 000 l’année dernière, à lire, regarder et écouter les 80 articles publiés, 50 vidéos produites sur notre site et nos réseaux sociaux.

Enfin, et c’est le cas à chaque fois que nous nous rendons sur un salon, les nombreux échanges que nous avons eus avec vous, visiteurs et lecteurs de Caradisiac nous donnent toujours envie de poursuivre avec vous cette aventure qu’est Caradisiac. Prochain rendez-vous pour un nouveau focus collection. À New York en novembre pour l’édition américaine de Rétromobile.