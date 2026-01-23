Faites-vous plaisir sans vous ruiner à Rétromobile avec les voitures à moins de 30 000 €

Tous les ans, le Parc des expositions à Paris réunit les plus belles et prestigieuses voitures du monde, un endroit unique qui fait clairement rêver. Seulement, à vouloir exposer des modèles coûtant une fortune, Rétromobile s’est construit une image, malgré lui, de salon élitiste. Pour casser ce ressenti, les organisateurs ont eu l’idée de proposer un espace dédié aux voitures plus accessibles.

Depuis plusieurs années, le pavillon 4 accueille les « véhicules de collection à moins de 30 000 € », un espace que Rétromobile indique comme une « porte d’entrée vers la passion automobile ».

Sur cet espace supérieur à 1 500 m2, les organisateurs n’attendent pas moins de 120 modèles, dont des Fiat 500, Mercedes SL, BMW Série 3 E30, Jaguar XJS ou encore Volkswagen Golf Cabriolet. Comme d’habitude, il faut s’attendre à y voir une belle brochette de youngtimers, ces voitures qui ont bercé l’enfance des quarantenaires.

Comme souvent, certains profitent de l’événement pour afficher leurs autos à des prix élevés. Toutefois, certaines autos valent vraiment le coup, mais un panneau « vendu » vient rapidement frustrer les éventuels acheteurs. L’année dernière, une belle Porsche 924 Turbo dépassant à peine les 100 000 km était proposée 13 900 €. Plus rare et exotique, vous pouviez vous offrir une part d’Amérique avec cette Pontiac Firebird Trans-Am pour 30 000 €.

Caradisiac à vos côtés

Toute la rédaction de Caradisiac vous attend sur son stand dans le pavillon 4 du salon Rétromobile. Quelle auto de collection acheter ? À quel prix ? Votre future voiture ancienne est-elle fiable ? Venez nous retrouver au cœur de la zone « Véhicules à moins de 30 000 € », les journalistes experts de Caradisiac répondront à toutes vos questions.

Rétromobile 2026 Informations pratiques Achetez vos billets pour Rétromobile Du mercredi 28 janvier au dimanche 1er février 2026 au Parc des expositions, Porte de Versailles, 75 015 Paris. Le salon se tiendra dans les pavillons 1, 2 et 3. Tarifs :

Plein tarif en prévente : 20 € (21 € après J -7)

Tarif sur place : 25 €

Avant-première : 60 €

Enfants de moins de 16 ans : 12 €

Enfants de moins de 12 ans : gratuit Horaires :

Mercredi 28 janvier : de 10h à 19h

Jeudi 29 janvier : de 10h à 20h30

Vendredi 30 janvier : de 10h à 22h

Samedi 31 janvier : de 10h à 20h30

Dimanche 1er février : de 10h à 19h





