Rétromobile 2025 - les bonnes affaires à moins de 30 000 € en vidéo : Pontiac Firebird Transam

Si vous avez vu le film Cours après moi, shérif, vous ne pouvez pas rester insensible ni aux moustaches, ni aux Ray-Ban jaunes ni au Santiags. Et encore moins à la monture de Burt Reynolds dans ce semi-nanar de 1977 : la Pontiac Firebird Trans-Am. Ce gros coupé américain a quelque chose de touchant vu qu’il tente de garder vivace la flamme des muscle-cars sachant que les normes antipollution en vigueur dans les années 70 aux USA ont complètement anéanti la puissance des gros V8.

Apparue initialement en 1966, la Firebird est totalement renouvelée pour le millésime 1970, et a pour version supérieure la Trans Am. Très puissante, la Trans Am est relookée pour 1974, mais pour l’année suivante… Catastrophe : les cavaleries s’effondrent. Fini la gaudriole ! La Pontiac est à nouveau restylée pour 1977 (c’est celle qu’on voit dans le film) puis une dernière fois pour le millésime 1979, ce qui nous amène au superbe exemplaire présent à Rétromobile. Doté de l’avant caréné, il a une gueule d’enfer, renforcée par sa rutilante robe noire ornée, sur le capot, d’un oiseau de feu couleur dorée. De plus, il s’agit d’une rare série limitée 10th Anniversary. Même une Corvette semble terne en comparaison !

Passé le look… Il n'y a plus grand-chose, hormis peut-être l’équipement, qui comporte la clim. Le v8 6,6 l ne développe que 210 ch… SAE (environ 183 ch DIN) mais ça suffit pour atteindre un petit 200 km/h. Evidemment, vu le poids de près de 1 700 kg et l’essieu arrière rigide suspendu par des lames, on ralentira prudemment quand arriveront les virages. Mais pour rouler tranquillement dans un style yankee inimitable, coude à la portière, il n’y a pas mieux que cette Trans Am, qui ne consomme pas tant que ça. Symbole paroxystique de la décadence frappant les américaines à la fin des années 70, elle relève d'un plaisir un peu pervers, n’en disconvenons pas. Néanmoins, à 30 000 €, ce qui est certes une somme, cette Pontiac, très inhabituelle sous nos contrées, est un placement intéressant.

Check-list

- Authenticité à établir

- Corrosion

- Etat de l’habitacle

Les +

- Look incroyable

- Comportement sain

- Fiabilité

Les –

- Puissance au litre ridicule (avant préparation)

- Technologie rustique

- Inefficacité dynamique