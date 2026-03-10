Surprise, le nouveau Dacia Striker ressemble à un SUV et possède tout pour ringardiser le Duster et le Bigster

Dacia continue sa montée en gamme. Après le Bigster, un SUV familial de 4,57 mètres de long, et alors que le constructeur propose depuis 2021 son break à sept places le Jogger (4,54 mètres de long), la marque low-cost du groupe Renault dévoile aujourd’hui le Striker qui s’étend sur 4,62 mètres soit un nouveau record de taille.

On s’attendait à un break de « segment C » mais comme vous pouvez le constater sur ces premières images officielles, l’engin s’approche presque d’un SUV avec une garde au sol assez généreuse et une poupe fuyante. Même s’il repose sur la même plateforme CMF-B que les Sandero, Jogger, Duster et Bigster, il ne ressemble pas aux autres modèles de la gamme. Sa face avant répond à des codes différents et le véhicule paraît plus « dynamique » que le Bigster, avec un profil effilé.

Hybride, Hybride 4x4 ou GPL

Dacia ne donne que peu d’informations techniques pour l’instant au sujet de ce nouveau Striker, qui a vocation à épauler le Bigster : « Striker est un crossover multi-énergies qui vient en complément de Bigster au sein de la gamme Dacia sur le segment C. Ensemble, ces deux modèles forment un duo robuste et essentiel, conçu pour renforcer la présence de la marque sur ce segment stratégique », peut-on lire dans le communiqué officiel.

« La gamme comprendra une version hybride, une version hybride 4x4 et une version GPL », apprend-on dans ce même communiqué. Pour l’instant, Dacia ne montre pas l’intérieur du véhicule ni ne précise le volume de son coffre.

A partir de 25 000€

Dacia annonce un prix de base du Striker fixé à 25 000€, qui sera donc le même que celui du Bigster (affiché actuellement à partir de 24 990€ en version à hybridation légère GPL de 140 chevaux en finition Essential). Il faudra attendre le mois de juin pour connaître toutes les infos techniques sur ce modèle. Sachant que les ventes du Duster ont récemment baissé depuis que le Bigster est disponible, ce Striker risque tout de même de cannibaliser d’autant plus ses frères de gamme. Le break Jogger, certes plus abordable (à partir de 18 700€), semble particulièrement menacé par ce nouvel arrivant dont les prestations s’annoncent plus haut de gamme.