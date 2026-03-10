Guerre et pétrole : les voitures électriques vont-elles profiter du chaos  ?

Depuis le conflit déclenchée fin février impliquant l’Iran, Israël et le soutien stratégique des États-Unis, le détroit d’Ormuz est devenu un goulot d’étranglement où s'asphyxie l'économie mondiale. La sanction des marchés a été immédiate et brutale.

En cette deuxième semaine de mars, le baril de Brent a franchi le seuil psychologique des 100 $ pour flirter avec les 120 $, une envolée de 30 % en quelques jours. Pour les Français, la réalité se lit sur les totems des stations-service : le litre de sans-plomb et de gazole franchit allègrement la barre des 2,10 €, réveillant le spectre d'une inflation galopante.

Dans ce chaos géopolitique, les agences marketing en profitent. Les constructeurs automobiles, flairant l'angoisse du plein à 100 €, redoublent d'agressivité publicitaire. « Libérez-vous des prix à la pompe », scandent les spots pour véhicules électriques. Ce qui était hier un argument écologique devient aujourd'hui une arme de vente opportuniste. En 2022, lors de la dernière flambée des prix à la pompe due à la guerre en Ukraine, la catégorie des voitures électrique était la seule dont les ventes avait progressé (+11 %) sur le trimestre.