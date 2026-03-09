La grosse actualité en sport automobile de ce week-end, c’était bien évidemment le retour de la Formule 1 avec le Grand Prix d’Australie. Le moment était important puisqu’il marquait l’arrivée d’un tout nouveau type de voiture, équipée d’une motorisation hybride dont la puissance est à 50 % fournie par un moteur électrique.

Ce moteur électrique est alimenté par des batteries dont le niveau de charge a une très grosse influence sur les performances de la voiture. Mercedes, l’écurie qui domine pour l’instant le championnat, parvient à bien mieux gérer l’énergie électrique que ses concurrents et la quasi-totalité des pilotes se sont plaints de la complexité de ces autos imposant de gérer les batteries plutôt que le pilotage pur.

« Nous, on ne fait pas ça ici »

Tout le monde parle de ces nouvelles F1 et les critiquent se font entendre un peu partout, y compris aux Etats-Unis : l’écurie Chip Ganassi Racing, engagée en Indycar, s’en amuse dans une publication sur Twitter (X) : « Super Clipping, rétrogradage en ligne droite, gestion de la batterie… ouais, on ne fait pas ces choses-là. On fait juste la course », est-il écrit avec un clip montrant des moments forts des grands prix du championnat. Le « Super Clipping », pour rappel, c’est cette technique qui consiste à recharger les batteries en ligne droite alors que le pilote est à fond sur l’accélérateur.

Il faut dire que les monoplaces d’Indycar sont très différentes de celles de la Formule 1. Alors que ces dernières possèdent un V6 turbo de 1,6 litre développant environ 540 chevaux et un moteur électrique de puissance similaire, avec 1000 chevaux environ en puissance cumulée, les monoplaces d’Indycar possèdent un V6 turbo de 2,2 litres dépourvu d’hybridation développant jusqu’à 700 chevaux. Elles pèsent quasiment la même masse (770 kg pour les Indycars contre 768 kg pour les F1 de 2026), mais les Formule 1 génèrent beaucoup plus d’appui aérodynamique et possèdent des pneus bien plus efficaces.

Les Formule 1 dominent les Indycar en performances pures

On n’a pas encore de comparaison chronométrique directe entre les Formule 1 de 2026 et les Indycar mais sur le circuit d’Austin où ces deux championnats se rendaient déjà par le passé, les Formule 1 de la précédente génération y roulaient 12 secondes plus vite que les voitures d’Indycar. Même avec les nouvelles F1 qui perdent un peu en performances (un peu plus de 3 secondes au tour sur la première épreuve), elles gardent donc largement l’avantage au chrono. Mais pour ce qui est de la pureté du pilotage en revanche, les Américaines sont beaucoup plus simples…