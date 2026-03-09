N’en déplaise aux puristes : Lotus ne prévoit toujours pas le retour d’une petite barquette thermique d’à peine une tonne pour épauler la tonitruante (et néanmoins charmante) Emira. L’objectif pour le groupe chinois Geely, propriétaire de la marque depuis bientôt 10 ans (déjà !), est plutôt de corriger le tir avec son grand SUV électrique « Eletre » (ici en photo), à la carrière discrète malgré indéniables qualités. Comment ? En le convertissant au moteur thermique par le biais d’un système d’hybridation, histoire de séduire une plus large clientèle.

Et quel système ! Grâce à une batterie « maousse » qui ferait pâlir bien des berlines zéro émission avec ses 70 kWh, l’Eletre « X », a priori très proche esthétiquement de son homologue électrique, pourrait couvrir jusqu’à 350 km avant de brûler la moindre goutte de sans-plomb. Mieux encore, cette pile se rechargerait, grâce à une architecture 900V, de 20 à 80 % en seulement 9 minutes. Inutile ? On pourrait le penser, l’objectif de ce type de mécanique étant initialement d’assurer le quotidien en tout électrique et non pas de rendre le moteur thermique, pourtant présent sous le capot, quasi accessoire.

Démonstration de force superflue ?

On aurait même plutôt envie de le réveiller, ce moteur essence, même si ses caractéristiques restent inconnues : en portant la puissance cumulée à 952 ch et le couple à 935 Nm, celui-ci permettrait de pulvériser le 0 à 100 km/h en seulement 3s3. Toujours inutile ? Peut-être un peu aussi… Sauf pour celui qui veut prouver aux possesseurs de véhicules électriques puissants que le thermique n’est pas enterré.

Du reste, la gestion des moteurs autorise de nombreuses possibilités de transmission, forcément intégrale : mode 100 % électrique, hybridation parallèle optimisant motricité et efficience, en série où le générateur alimente la batterie pour maximiser l’autonomie, puissance maxi en parallèle…

Si la marque passe sous silence le poids (pour laisser reposer en paix son fondateur Colin Chapman sans doute…), elle revendique des trains roulants à la hauteur des performances et du gabarit du bestiau (5,10 m de long pour 2 m de large et 1,63 m de haut !), avec notamment des barres antiroulis actives, un aileron arrière actif à quatre positions générant jusqu’à 120 kg d’appui, des freins avant Brembo à étriers six pistons (100 à 0 km/h annoncé en 33,9 mètres), et une suspension pneumatique à double chambre avec amortisseurs à double valve, un train avant à double triangulation, et même des pneus « maison ». Tout un programme !