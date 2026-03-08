Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Ford Mustang 6 Coupe

Elle arrive en collection

Un bon gros V8, un look d’enfer, un châssis qui va bien, la Ford Mustang V8, l’américaine parfaite ? Presque…

Dans Guide fiabilité / Autres actu fiabilité

Stéphane Schlesinger

18  

Sans renoncer à son look typique, la Mustang VI se modernise en adoptant enfin une suspension arrière multibras. Le meilleur de la tradition et de la modernité en somme ! Mais la bête est-elle fiable ?

Un bon gros V8, un look d’enfer, un châssis qui va bien, la Ford Mustang V8, l’américaine parfaite ? Presque…

Les collectionnables sont des autos revêtant un intérêt particulier, donc méritant d’être préservées. Pas forcément anciennes, elles existent pourtant en quantité définie, soit parce que le constructeur en a décidé ainsi, soit parce que leur production est arrêtée. Ensuite, elles profitent de particularités qui les rendent spécialement désirables : une motorisation, un châssis, un design, ou un concept. Enfin, elles sont susceptibles de voir leur cote augmenter. Un argument supplémentaire pour les collectionner avant tout le monde !

La Ford Mustang de 6e génération est la première à concilier rétro-design et technologie totalement moderne. Ce, sans oublier ce qui fait le sel des sportives US : gros V8 atmo, propulsion et boîte mécanique. Une configuration devenue rare sur une auto apparue au creux des années 2010, et qui fait tout l'intérêt de cette pony-car moderne. De plus, celle-ci adopte un train arrière raffiné, qui la rend bien plus efficace et agréable que la Mustang 5, tout en demeurant abordable financièrement. Ceci, l'écotaxe l'a rendu impossible depuis 2022, tuant la carrière de la Mustang en France. La 6 est donc la dernière à combiner plaisirs analogiques, sécurité de conduite, fiabilité moderne et look d'enfer. 

Gueule d'enfer pour la Ford Mustang de 6e génération, proposée dès la mi-2015 en France officiellement.
Gueule d'enfer pour la Ford Mustang de 6e génération, proposée dès la mi-2015 en France officiellement.

C’était un choix purement marketing de la part de  Ford que de renouveler entièrement sa mythique Mustang en 2004 tout en conservant le traditionnel essieu arrière rigide. Coque et moteur modernes mais trains roulants à l’ancienne ! Dix ans plus tard, Ford revoit sa copie, certainement inspiré par Dodge.

Ce dernier a relancé une Challenger au look néo-rétro mais avec un train arrière indépendant à bras multiples qui a rencontré un grand succès : l’ovale bleu a donc décidé de doter son cheval de bataille d’un raffinement comparable. Cela donne en 2014 une Mustang de 6e génération (codée S550) entièrement refondue mais arborant encore un look inspiré du modèle originel sorti en 1964. Cette fois, le constructeur a pour stratégie de la vendre un peu partout dans le monde, donc l’adaptera spécialement aux différents marchés, dont l’Europe et la France où elle sera officiellement importée.

La Ford Mustang 6, codée S550, adopte une poupe fastback dans sa version coupé.
La Ford Mustang 6, codée S550, adopte une poupe fastback dans sa version coupé.

Commercialisée à l’été 2015, elle est proposée en 4-cylindres 2,3 l Ecoboost (305 ch) et surtout en 5,0 l. Cette dernière reçoit le V8 Coyote, toujours atmo, mais doté de 32 soupapes et d’une distribution variable. Résultat, quelque 421 ch pour 530 Nm de couple. Evidemment, la belle américaine a abusé du burger, son poids ressortant à 1 720 kg pour une longueur de 4,72 m : plus le petit coupé à l’européenne qu’était son ancêtre.

Cela dit, la Mustang V8 bénéficie d’une excellente boîte 6 manuelle signée Getrag et a droit à une belle panoplie pour le rodéo : différentiel à glissement limité Torsen, launch control et surtout dispositif Line Lock qui bloque les freins avant pour effectuer de jolis burns en vue d’un drag-race… Toute une ambiance ! Ce concentré de clichés US affiche donc une jolie puissance, et passe selon le constructeur de 0 à 100 km/h en 4,8 s : costaud.

D'emblée, la Ford Mustang 6 se décline en cabriolet. Les feux arrière blancs signalent les versions européennes.
D'emblée, la Ford Mustang 6 se décline en cabriolet. Les feux arrière blancs signalent les versions européennes.

Le tout pour 50 000 € (8 000 € de malus CO2 compris), soit 60 500 € actuels selon l’Insee, ce qui reste bien moins cher que les rivales européennes. Et prix intéressant inclut un bel équipement : cuir, clim auto bizone, GT Performance Pack (suspensions et freins renforcés pour l’Europe, accompagnés de pneus majorés). La Mustang V8 s’offre en coupé et en cabriolet, ce qui lui permet de se tailler son petit succès chez en Europe où elle se vendra à près de 30 000 unités en deux ans.

La Ford Mustang 6 bénéficie en Europe de freins renforcés comportant à l'avant de très puissants étriers à six pistons.
La Ford Mustang 6 bénéficie en Europe de freins renforcés comportant à l'avant de très puissants étriers à six pistons.

Dès la fin 2017, la pony-car new look a droit à un restylage : face avant retouchée, V8 doté d’une double injection (indirecte pour les démarrages à froid, directe pour le reste du temps) et poussé à 450 ch, boîte manuelle couplée à un embrayage bi-disque, boîte automatique dotée de dix rapports, suspension affermie, grand écran multimédia dans le cockpit…

Fin 2017 est présentée à Francfort la Ford Mustang 6 phase 2. L'avant modifié s'accompagne d'un V8 doté d'une injection directe (450 ch).
Fin 2017 est présentée à Francfort la Ford Mustang 6 phase 2. L'avant modifié s'accompagne d'un V8 doté d'une injection directe (450 ch).

En 2018, une alléchante série spéciale Bullitt (en référence au film éponyme) est proposée, armée de 460 ch, suivie en 2019 de la Mustang55, à la décoration spéciale en l’honneur des 55 ans du modèle originel. Drôle de prétexte pour une série limitée ! En 2020, une très musclée Mach 1 (480 ch) entre au catalogue, puis en 2022, la Mustang de 6e génération est remplacée. Mais l’écotaxe est devenue telle que sa remplaçante est propulsée à un prix stratosphérique, donc quasi-introuvable chez nous. C’en est fini de l’exception à prix presque humain !

Le restylage de 2017 ne modifie guère la poupe de la Ford Mustang, mais les nouvelles quadruples sorties de l'échappement (doté de clapets) la rendent plus suggestive encore.
Le restylage de 2017 ne modifie guère la poupe de la Ford Mustang, mais les nouvelles quadruples sorties de l'échappement (doté de clapets) la rendent plus suggestive encore.

Combien ça coûte ?

Une Mustang 6 GT se déniche en 421 ch dès 30 000 € en France, pour un kilométrage de 150 000 environ. A 35 000 €, le totaliseur passe sous la barre des 100 000 km, et à 40 000 €, une pléthore d’exemplaire affichant moins de 50 000 km apparaissent dans les annonces. Les cabriolets semblent un peu plus abordables que les coupés, changement de mode oblige.

Etonnamment, les modèles restylés ne sont pas tellement plus chers, à 38 000 € on en trouve qui n’affichent que 80 000 km. Les Bullitt débutent vers les 47 000 € pour 100 000 km, les GT55 ne semblent pas demander beaucoup plus que les versions standard mais les rares Mach 1, qui n’ont que peu roulé, sont encore à 70 000 €…

Apparue en 2018, la Mustang Bullitt fait référence au film de Steve McQueen et pousse la cavalerie à 460 ch.
Apparue en 2018, la Mustang Bullitt fait référence au film de Steve McQueen et pousse la cavalerie à 460 ch.

Quelle version choisir ?

Déjà, faites le tri dans la profusion d’annonces : les 8/10e des voitures proposées ne sont pas en France. Gare aux mauvaises surprises si vous achetez sur catalogue ! Ensuite, entre cabriolet et coupé, phase 1 et phase 2, ce ne sera qu’une affaire de préférence personnelle et de budget.

Fin en apothéose pour la Ford Mustang 6 en 2021, déclinée en très musclée Mach 1 : 480 ch.
Fin en apothéose pour la Ford Mustang 6 en 2021, déclinée en très musclée Mach 1 : 480 ch.

Les versions collector

Toutes, si elles sont impeccables, conformes à l’origine et… existantes en France. Les Bullitt et Mach 1 seront certes les plus recherchées.

En configuration usine, le V8 Coyote de la Ford Mustang 6 est très costaud, plus que la boîte auto à 10 rapports proposée dès 2018. Ici, en 2015.
En configuration usine, le V8 Coyote de la Ford Mustang 6 est très costaud, plus que la boîte auto à 10 rapports proposée dès 2018. Ici, en 2015.

Que surveiller ?

Du point de vue du moteur, le V8 des Mustang est très robuste, tant qu’il reste d’origine. Au cas contraire, on a vu des cas de blocs fendus près des vis de culasse sur les phases 1 et de cylindres rayés sur les phases 2 préparées avec une suralimentation, alors que les fuites en provenance de l’échangeur d’huile ne sont pas si rares. L’entretien est simple, la distribution s’effectuant par une chaîne solide, raison de plus pour ne retenir que les exemplaires soignés.

Les boîtes ne sont pas exemptes de faiblesses : l’unité manuelle MT82 souffre d’une fourchette de sélection ayant tendance à casser en cas d’utilisation trop brutale, une panne assez bénigne mais agaçante car la pièce n’est pas toujours disponible en remplacement. L’automatique à dix rapports 10R80, très complexe, souffre de fuites en provenance de son réchauffeur, d’une valve de convertisseur qui reste bloquée (ça se change, mais il faut déposer la boîte) et d’un fonctionnement parfois brutal, nécessitant une reprogrammation. Un rappel a eu lieu sur cette transmission. La suspension émet des cognements ? Suspectez une biellette de barre antiroulis usée, ce qui reste bénin. Dans l’habitacle, quelques bugs électroniques sont toujours possibles, mais si la finition est moyenne, le vieillissement s’avère convenable. Cela dit, le compresseur de clim n’est pas très endurant.

Le V8 de la Mustang 6 GT s'exprime surtout dans les tours, produisant une superbe mélodie. Le comportement, enfin moderne, donne toute satisfaction, même si certains préfèrent les déhanchements désuets de la Mustang 5.
Le V8 de la Mustang 6 GT s'exprime surtout dans les tours, produisant une superbe mélodie. Le comportement, enfin moderne, donne toute satisfaction, même si certains préfèrent les déhanchements désuets de la Mustang 5.

Sur la route

Il n’y a pas à dire : la Mustang en impose. Par son charisme et son gabarit ! Le tableau de bord, superbe exemple réinterprétation moderne de celui de 1964, est beaucoup mieux fini que dans la Mustang 5, sans pour autant être un modèle du genre. En tout cas, on est confortablement installé. Au démarrage, on comprend pourquoi on n’a pas choisi l’Ecoboost : le son du V8 vous fait instantanément traverser l’Atlantique !

Style néo-rétro réussi, charme évident et finition juste correcte caractérisent le cockpit de la Mustang 6, ici en 2015. Vous préférez peut-être la froideur des premiums allemands ?
Style néo-rétro réussi, charme évident et finition juste correcte caractérisent le cockpit de la Mustang 6, ici en 2015. Vous préférez peut-être la froideur des premiums allemands ?

Alors, oubliez ce que vous pensez des blocs US, celui-ci n’est pas très vigoureux à bas régime. Il s’exprime dans les tours, et là, oui, il marche fort, très fort même, dans une musique glorieuse. Rien que pour ça, on veut cette Ford ! La boîte 6, d’un maniement ferme mais plaisant, lui va comme un gant, car elle permet d’en extraire le meilleur. Le châssis est à la hauteur : bien équilibré et doté d’un grip important, il se révèle sûr, voire efficace si on conduit proprement, malgré une certaine lourdeur.

Le détail qui change tout : une commande manuelle alliée à un gros V8 atmo, ça ne court déjà plus les rues en 2015.
Le détail qui change tout : une commande manuelle alliée à un gros V8 atmo, ça ne court déjà plus les rues en 2015.

On dispose de plusieurs modes de conduite, et en Sport+, on peut se livrer à de jolies dérives de la poupe à l’accélérateur, pas sur route ouverte évidemment. L’empattement long rend l’auto plutôt progressive dans cet usage. En usage courant, le confort est certain, faisant de cette Mustang une goûteuse compagne de voyage. Enfin, autre aspect battant en brèche la réputation des américaines : elle freine très fort. Quant à la consommation, à 11-12 l/100 km en moyenne, elle n’a rien de délirant.

L’alternative newtimer*

Ford Mustang V8 (2004 – 2014)

La Ford Mustang de 5e génération, apparue en 2004, est celle qui a introduit, avec brio, le rétro-design. Elle conserve un essieu arrière rigide pour davantage de sensations.
La Ford Mustang de 5e génération, apparue en 2004, est celle qui a introduit, avec brio, le rétro-design. Elle conserve un essieu arrière rigide pour davantage de sensations.

Celle qui a tout changé, c’est elle. Auparavant, la Mustang s’était modernisée, de façon plus ou moins judicieuse, au fil des générations, mais la 5e a cassé cette routine. A la place, elle a opté pour du néo-rétro, tant par son design, une habile actualisation du thème du modèle initial (1964), que sa technologie, associant coque moderne et essieu arrière rigide à l’ancienne. Révélée en 2004 en coupé et en cabriolet, la Mustang V (codée S197) a immédiatement séduit, y compris en Europe, où nombreux sont ceux à l’avoir importée de façon privée, Ford n’y ayant pas consenti.

Le V8, de la version GT, évolué, est un 4,6 l de 300 ch offrant de jolis chronos. Enorme succès, la Mustang aura droit à une série spéciale Bullitt et se déclinera en Shelby, avant d’être restylée en 2009. Là, elle s’équipe du V8 Coyote (5,0 l pour 412 ch puis 420 ch en 2013), et ira vers toujours plus de puissance (442 ch en Boss 302, et jusqu’à 662 ch en Shelby !). La Ford est retirée en 2014. A partir de 20 000 €.

Ford Mustang GT 2015, la fiche technique

  • Moteur : 8 cylindres en V, 4 951 cm3
  • Alimentation : injection
  • Suspension : jambes de force, triangle à double pivot, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs, barre antiroulis (AV), essieu multibras, amortisseurs, barre antiroulis (AR)
  • Transmission : boîte 6 manuelle ou automatique, propulsion
  • Puissance : 421 ch à 6 500 tr/min
  • Couple : 530 Nm à 4 250 tr/min
  • Poids : 1 720 kg
  • Vitesse maxi : 250 km/h
  • 0 à 100 km/h : 4,8 s (donnée constructeur)

> Pour trouver des annonces de Ford Mustang 6 V8 GT, rendez-vous sur le site de La Centrale.

18  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Ford Mustang 6 Coupe

Ford Mustang 6 Coupe

SPONSORISE

Achetez votre Ford Mustang 6 Coupe

En occasion avec Logo La Centrale

Toutes les annonces d'occasion Ford Mustang 6 Coupe

Avis Ford Mustang 6 Coupe

17,4 /20

Mustang 6 Coupe VI FASTBACK 5.0 V8 GT BV6 (2015)

Par §Fre858CC le 13/01/2022

Je n'ai pas eu de problème particulier avec celle-ci que je trouve fiable au vu de l'historique connu du véhicule.Entretien à coût modéré au vu du véhicule.C'est un vrai véhicule plaisir... Qui nous donne de bonnes sensations, fiable et sécuritaire...Certes il faut être vigilant sur l'accélérateur par temps de pluie mais il se conduit par tous les temps...Vacances en Mustang avec ma femme et mes 2 enfants. Je ne regrette pas mon achat.

17,8 /20

Mustang 6 Coupe VI (2) FASTBACK 5.0 V8 BULLITT BV6 (2020)

Par guivi123 le 09/01/2022

Excellente sportive américaine, performante, confortable avec les sièges Recaro.V8 5 Litres très agréable surtout avec la boîte manuelle et très bonne tenue de route avec les pneumatiques michelin pilot sport 4 s.Sonorité envoutante avec son mode d'échappement 4 modes.Seul bémol ,la consommation qui a tendance à flamber supérieure à mes anciennes Corvette et Camaro qui était équipées de moteur 6.2 litres

18 /20

Mustang 6 Coupe VI FASTBACK 5.0 GT BVA6 (2016)

Par §Nic740HW le 11/12/2019

Très bonne voiture , confortable même pour des grands trajets, et donne la banane rien que à la démarrer. Fiable et avec un budget RAISONNABLE , vis à vis d'allemande l'entretien comme ASSURANCE surtout comparativement au nombres de chevaux. Une ligne que l'on ne retrouve pas à chaque coin de rue, avec des multitudes de personnalisation, et pour finir une voiture mythique avec une histoire et figurant dans de nombreux films.

17 /20

Mustang 6 Coupe VI FASTBACK 2.3 ECOBOOST BVA6 (2017)

Par §Pie133gN le 08/06/2018

Je suis l'heureux propriétaire d'une Ford Mustang Fastback rouge (Red Race) achetée neuve en Belgique en juillet 2017.Livrée le 21 octobre 2017 après avoir été produite à Flat Rock près de Detroit et après avoir traversé l'océan Atlantique depuis New-York jusque Zeebrugges.Je l'ai achetée en Belgique car je voulais une boite automatique et celle-ci n'est plus commercialisée en France...Ma Ford Mustang est motorisée par le "petit" 4 cylindres de 317 ch en boîte automatique 6 rapports et agrémentée du Pack Custom 2...J'ai déjà apporté quelques modifications à ma belle... Notamment le remplacement d'une partie de la ligne d'échappement par un Axle-Back de chez ROUSH (quel bruit !) et l'ajout des emblèmes Pony sur les ailes avants en hommage à la grande sœur des années 60.Tout d'abord, question ligne, c'est une affaire de goût mais comme c'est une Mustang, ça fait tourner toutes les têtes, quoiqu'on en dise... Même les personnes qui ne sont pas très branchées voitures reconnaissent la Mustang. C'est une voiture qu'on a tellement croisé dans les films, dans les séries, dans les expos, qu'elle a un capital sympathie énorme. C'est un bout d'Amérique qui fascine.Pour ma part, je trouve ce coupé grand tourisme particulièrement réussi... La ligne mêle habillement le charme rétro d'une voiture de légende à la virilité d'une Muscle Car sans en fait des tonnes... Même à l'arrêt, la Mustang semble être en mouvement tellement le capot est gigantesque et la ligne fluide... Ford a vraiment réussi le look de la nouvelle Mustang 50 ans après avoir fait de sa grande sœur une légende.C'est je trouve l'une des seules voitures coupée qui affiche une ligne aussi spectaculaire avec suffisamment de charme pour rouler tranquillement en ville et hausser sérieusement le rythme façon sportive sur voies rapides.À l'intérieur, le constat est le même... La Mustang mêle habillement le style néo-retro et les nouvelles technologies.L'environnement est très soigné surtout sur le haut de la planche de bord mais il faudra composer avec les plastiques durs qui se rayent facilement en bas et entre les deux sièges.D'origine, la Mustang est déjà bien équipée et il ne manque presque rien : Sièges en cuir, électriques et chauffants à l'avant, clim auto bizone, caméra de recul, système d'info-divertissement 9" tactile et sono 9 haut-parleurs, jantes alu 19", rétro électrique, dégivrants, rabattables et projetant le logo Pony au sol, direction assistée selon 3 modes, 3 modes de conduite (normal, sport+, circuit et neige), différentiel à glissement limité, freins à disque aux 4 roues avec doubles pistons à l'avant, palettes au volant (BVA seulement), Ford Keyless avec fonction MyKey, feux au Xénon, Android Auto/Apple Car et j'en passe...J'ai tout de même choisi le Pack Custom 2 (ou Pack Individual) qui inclut les sièges avants ventilés, la sono Shaker Pro, le GPS Premium et le cuir Charcoal de qualité supérieure étendu sur le tableau de bord et les contreportes, radars de recul en plus de la caméra de série.Le système audio Shaker Pro 12 haut-parleurs d'origine Pioneer inclut un ampli de puissance 480 watts 8 voies, un caisson de basse, 2 ports USB, un lecteur CD (ça devient rare), la compatibilité avec les fichiers FLAC, le Wifi et les applications (Spotify, ...). Le son produit par cette installation est extraordinaire ! À un volume élevé (18 sur 30), on ne s'entend déjà plus, nos cheveux tremblent et le son ne sature pas ni ne grésille ! Aucune pièce ne vibre dans l'habitacle, on peut vraiment profiter de cette sono à fond...Je vous conseille vraiment de choisir cette installation audio si comme moi, vous aimez profiter d'une belle qualité audio.Le système audio d'origine à 9 HP, je l'ai testé dans une Mustang convertible louée 15 jours aux USA. Il est déjà largement suffisant mais bien inférieur (moins d'infra-grave, son moins riche).Il ne manque rien et ma Mustang est clairement toutes options. Difficile de reprocher quoi que ce soit à la dotation, la liste d'équipements est digne d'une vraie voiture américaine... Tout y est.Je n'ai pas hésité entre l'Ecoboost et la V8. La première est moins chère, consomme moins et pousse déjà très fort. La seconde est plus puissante, a un beau bruit mais consomme plus et est plus chère.A 51500 €, malus inclus, la Mustang Ecoboost n'est tout de même pas donnée mais reste bien moins chère que toutes ses concurrentes de même puissance, surtout en regardant la liste des équipements... La seule vraie rivale à la Mustang Ecoboost est la Nissan 370Z mais elle n'a que deux places, un coffre anecdotique et une boîte auto à variation continue très énergivore...Le "petit" 4 cylindres 2.3l de la Mustang Ecoboost offre des performances incroyables et ne demande qu'une seconde de plus au 0-100km/h par-rapport à la V8. En fait, il ne faut que 5,7" secondes à la Mustang Ecoboost BVA6 pour passer la barre symbolique des 100km/h.Que ce soit pour un départ arrêté, pour des reprises depuis 80, 100, 120 km/h ou plus, l'Ecoboost 2.3l 317ch de la Mustang pousse tout le temps, à toutes les vitesses et à tous les régimes.Le turbo qui équipe cette Mustang est disponible très bas ! Mais surtout, passé 4500 trs/min, il en remet une louche et catapulte littéralement la voiture à des vitesses inavouables.Si certains trouvent la Mustang plus joueuse en boîte manuelle, je trouve pour ma part que sa boîte automatique est bien plus sécurisante et confortable. Pour cruiser tranquillement, cette boîte à convertisseur patine juste ce qu'il faut pour égrainer les rapports en douceur sans sacrifier la consommation. Un vrai sentiment de voiture américaine relaxante.En mode S, les passages de rapports sont plus tardifs avec moins de patinage et la Mustang devient alors extrêmement sportive. Mais cela engendre un à-coup entre la première et la seconde et génère davantage de bruit car le moteur est souvent plus haut dans les tours.En mode D, une pression sur l'une des palettes bascule provisoirement en passage manuel des rapports. Sans action pendant 10 secondes, la boîte repasse automatiquement sur le meilleur rapport.En mode S, une pression sur l'une des palettes bascule la boîte en mode complétement manuel. C'est amusant 5 minutes mais je n'ai pas choisi une boîte auto pour avoir à passer les rapports.Cette boîte développée par Ford est une vraie boîte auto à convertisseur de couple. Si certains préfèrent une boîte à double-embrayage, il faut juste rappeler que la boîte auto de la Mustang est capable d'encaisser jusqu'à 1000 chevaux et 700nm de couple... Aussi, en Kick-Down, la BVA de la Mustang est bien plus réactive qu'une boite à double embrayage. Et question fiabilité, je préfère de loin une boîte à convertisseur qui n'a juste besoin que d'une huile propre pour fonctionner...Par-ailleurs, cette boîte a été largement fiabilisée depuis des années sur les gros pickups et SUV Ford et Lincoln et présage donc d'une durée de vie bien supérieure aux boîtes à double embrayage.Revenons à ce moteur EcoBoost. Alors, oui, 4 cylindres dans une Mustang, cela peut paraître risible mais il ne faut pas oublier que la Mustang est d'abord et avant-tout une Pony Car. C'est à dire une voiture faite pour les jeunes offrant un look de coupé pour une "somme modique". En 1964, elle est d'abord sortie avec des moteurs 4 cylindres et c'est seulement passée entre les mains de Shelby qu'elle est devenue une Muscle Car.Contrairement à ce que pourraient dire certains détracteurs de la Mustang version 4 cylindres, ce moteur ne m'a jamais déçu et tous ceux qui se sont mesurés ont laissé tombé...Le freinage quant à lui est excellent. Il faut savoir qu'aux USA, le freinage d'origine est moins puissant tout comme l'amortissement plus souple, moins rigide. La Mustang Ecoboost Européenne est livrée de série avec le Pack Performances incluant des freins à disque ventilés à double-pistons à l'avant et des freins à disque ventilés à l'arrière, des barres anti-roulis, anti-tangage, des jantes 19", ... Quand je dis qu'elle est "toutes options"...Le comportement est très sécurisant. La voiture ne vous prend jamais par surprise. L'ESP est joueur mais très rassurant, surtout sur route mouillée.La Mustang a depuis 2015 abandonné le pont rigide des anciennes générations pour 4 suspensions indépendantes, ce qui améliore grandement le confort, tenue de route et même le dynamisme.En Ecoboost, le moteur plus léger que le V8 permet même d'obtenir une répartition équitable du poids 50/50. Cette motorisation rend la Mustang plus agile et docile.Question consommation, il est possible de descendre sous les 9l/100 si vos trajets sont essentiellement extra-urbains (90-110 km/h). Par-contre, en ville, la conso explose à 15l/100. Clairement, ce n'est pas une voiture pour les rues étroites, les rond-points et les stops. Sur autoroute, ma conso oscille entre 10 et 11l mais pas plus.Il faut savoir qu'en boîte automatique, la Mustang consomme plus (0,5 à 1l de plus) au détriment du Co² ! Ce qui engendre le malus maximal de 10.000 € ! Ça pique.Ce qui manque à cette version Ecoboost, c'est le bruit. Ford n'a fait aucun effort concernant l'échappement de la Mustang Ecoboost qui "sonne" comme celui d'une Clio 1.2... La Ford Focus RS pourtant dotée du même moteur offre un bruit bien plus travaillé.C'est pourquoi j'ai remplacé l'échappement d'origine par un Roush Axle-Back. Le principal défaut de ma Mustang est alors complétement supprimé.Question confort/tenue de route, c'est l'Amérique. J'entends pas là que la Mustang choie les passagers avant avec des sièges ultra confortables, larges et moelleux, avec un excellent maintien latéral et de nombreuses possibilités de réglages (électriques).L'amortissement, plus dur sur les versions Européennes (c'est presque dommage), est excellent que ce soit pour rouler peinard ou de façon sportive. La caisse vire à plat, ne plonge pas en freinage appuyé et le confort a haute vitesse est royal.Par-contre, en ville, les roues de 19" et pneus taille basse de 40mm remontent toute déformation ou trou dans l'habitacle. Ça reste confortable mais pas au niveau d'une grosse berline routière, évidement.À l'arrière, deux adultes d'1m75 peuvent loger sans difficulté. C'est là tout l'avantage de la Mustang ! C'est un coupé très sportif mais qui propose 4 vraies places et un coffre gigantesque (même avec le caisson de basse de ma version) !Si je devais résumer ma Ford Mustang EcoBoost 317ch BVA, je dirais que c'est un magnifique coupé de légende bien dans son époque, très technologique, très puissant mais aussi civilisé avec une consommation qu'on peut maitriser et de nombreux aspects pratiques. Ce n'est pas une voiture pour tous les jours mais presque ...

Voir tous les avis Ford Mustang 6 Coupe

Essais Ford Mustang 6 Coupe

Voir tous les essais Ford Mustang 6 Coupe

Forum Ford Mustang 6 Coupe

Aller sur le forum Ford Mustang 6 Coupe