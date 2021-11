Les essais de Soheil Ayari - Mustang Mach 1 : un rêve de gosse

Tous les amoureux d’automobile ont eu dans leur jeunesse un modèle qui a déclenché leur passion. Pour notre pilote maison, Soheil Ayari, trois modèles ont bercé sa jeunesse : la Porsche 911 2.7 RS, la Jaguar Type E et la Ford Mustang Mach 1. Les retrouvailles avec cette dernière étaient donc chargées d’émotions et de souvenirs. Mais attention à la désillusion.

Modèle iconique aux Etats-Unis depuis près de 40 ans, la Mustang Mach 1 est apparue en 1969, pourtant il a fallu patienter jusqu'à 2021 pour la voir débarquer en Europe et en France. Dans les années 70, cette déclinaison radicale réservée aux versions Fastback avait pour but de combler l'écart entre la GT et la Shelby. Produite jusqu’en 1978, puis revenue sur le devant de la scène entre 2003 et 2004, elle renaît aujourd’hui de ses cendres sur la dernière génération de Mustang. Et il a donc fallu attendre le début du XXIe siècle pour la voir traverser l’Atlantique pour la première fois et enfin arriver chez nous.

Cette série limitée qui remplace la Bullit dans la gamme se caractérise comme son aïeule par son look particulier. Au programme : une calandre spécifique, de larges écopes ainsi que des bandes noires sur le capot. Une couleur figurant également sur les rétroviseurs ou le becquet ainsi qu’un diffuseur provenant directement de la GT500. À cela s’ajoute des modifications mécaniques avec une optimisation du refroidissement, de l’aérodynamisme et des trains roulants grâce à l’adoption de suspensions magnétiques.

À l’intérieur, rien de particulier puisqu’on retrouve des grands classiques de la marque américaine avec par exemple un pommeau de levier de vitesses en bakélite. Seule spécificité, la plaque numérotée face au passager.

Sous le capot, du traditionnel chez Mustang avec un bon vieux V8 5.0 litres de 460 ch (+20 ch par rapport à la Bullit) et 530 Nm couplé à une boîte manuelle à 6 rapports ou automatique à 10 rapports suivant les versions et à un échappement Performance. De quoi dresser les poils de tous les amoureux de belles sonorités, mais aussi lui autoriser des performances de premier plan avec un 0 à 100 km/h abattu en 4,8 s. Mais, il faudra toutefois composer avec un poids de 1 851 kg.

Ce cocktail détonnant va-t-il séduire notre pilote maison, Soheil Ayari, c’est ce que nous allons voir aujourd’hui sur le circuit des Ecuyers.

Prix de notre modèle d’essai : 63 900 €

La Mustang Mach 1 est commercialisée au prix de 62 400 €. Notre modèle d’essai est pourvu en supplément de jantes en Y 19 pouces (1 500 €) soit une facture totale de 63 900 € mais il faut ajouter un malus de 30 000 €, ce qui vient sérieusement corser l’addition.

À retenir

Une fois que l’on a compris son fonctionnement, la Mustang est un magnifique outil, qui donne le sourire avec notamment sa sonorité envoûtante, son train arrière joueur et des qualités dynamiques bien loin des muscles car d’antan .

