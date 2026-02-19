Bertone Runabout 2026 : une Lotus Exige de 475 ch en costume d’italienne ?

Les visiteurs de Rétromobile 2026 qui ont pu aussi parcourir l’espace Ultimate Supercar Garage dans le Hall 4 l’auront remarqué : à l’heure où les sportives s’empâtent, le néorétro revient en force, non seulement chez des préparateurs qui ont fait du restomod (modernisation d’une ancienne) leur spécialité, mais également chez les écuries de course et… les carrossiers historiques, comme l’Italien Bertone.

La preuve avec cette Runabout 2026 qui y était présente : une magnifique réinterprétation moderne du concept éponyme présentée par la maison italienne en 1969 et qui inspira les célèbres Fiat X1/9 et Lancia Stratos. Sauf que cette fois, la voiture n’est pas uniquement vouée à faire rêver ou à donner des idées, mais bel et bien à prendre la route, puisque sa production commence, et que 25 exemplaires sont d’ores et déjà prévus.

Premier modèle d’une gamme Bertone Classic, ce coupé de 3,99 m de long pour 1,93 m de large (rétros compris) se caractérise par deux coups de crayon essentiels repris à son aïeule, en l’occurrence une ligne en coin et un arrière tronqué. Deux carrosseries sont au programme : la Barchetta totalement ouverte et la Targa à toit amovible.

Comptant seulement deux places, l’habitacle s’inspire du nautisme avec une planche de bord horizontale rappelant un pont de navire, et… une boussole. Construite de manière artisanale, l’auto repose sur un châssis en aluminium collé et intègre la fibre de carbone pour la carrosserie. De quoi limiter le poids à 1 057 kg à vide. De quoi faire pâlir une Alpine A110, sachant que l’Italienne ne reçoit pas une 4 cylindres en ligne derrière ses sièges, mais un V6.

Un rapport poids/puissance de 2,22 kg par cheval !

Oui, un V6, et pas le plus mollasson puisqu’il cube 3.5 et se fait souffler dans les bronches par un compresseur Eaton/Edelbrock TVS. Tout porte à croire qu’il s’agit du bloc Toyota, dont la puissance est portée à 475 ch et le couple à 490 Nm à 3 600 tr/mn ici, pour permettre un 0 à 100 km/h en seulement 4s1. Une performance d’autant plus remarquable que la montée des 6 rapports se fait manuellement, pour le plus grand plaisir de conduite « à l’ancienne ». La vitesse de pointe de 270 km/h n’a rien d’exceptionnel, mais l’objectif est ailleurs.

Les trains roulants sont, sans surprise, peaufinés avec une double triangulation à l’avant, des amortisseurs réglables 3 voies (comme sur l'Exige CUP 430), et des barres antiroulis bien sûr, dont le diamètre reste inconnu. Pas de précision non plus concernant la direction (assistée ou non) ni sur les aides actives à la conduite et notamment la présence d’un ABS.

Une Lotus Exige recarrossée ? Peut-être un peu. En tout cas, jamais la marque d’Hethel n’a revendiqué une telle puissance. Ni un style rétro aussi craquant. Si cela vaut les 390 000 € demandés, hors taxes et droits de douane ? On vous laisse commenter !