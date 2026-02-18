La vie ne sera pas un long fleuve tranquille pour tout le monde sur la route des vacances
Ce week-end marquera le chassé-croisé des trois zones sur les routes des vacances. Si vendredi et samedi sont les journées les plus chargées, c’est surtout la partie Est de la France qui sera concernée.
Fin de la première semaine de vacances pour les uns (zone C), de la seconde pour les autres (zone B), ou encore début des congés pour une partie du centre de la France (zone A), ce week-end de transistion concernera tous les Français, mais aussi également les étrangers comme ceux résidents aux Pays-Bas et au Luxembourg.
Avec une telle annonce, il y a de quoi appréhender de prendre la route ce week-end. C’est en partie vrai, notamment en ce qui concerne les départs puisqu’une bonne partie de la moitié Est de la France sera dans le rouge samedi dans le sens des départs. La meilleure journée pour vous déplacer reste le dimanche.
Évoluer en région montagneuse impose de la vigilance. Douceur est le maître mot au volant, de même que l’anticipation. S’équiper en pneus hiver, ou du moins en quatre saisons, est vivement conseillé, notamment pour être en conformité avec la loi montagne. Si ce n’est pas le cas, détenir des chaînes à neige ou des chaussettes dans le coffre vous permettra de se tirer d’un mauvais pas.
Vendredi 20 février :
Dans le sens des départs, des difficultés sont attendues depuis le milieu de l’après-midi jusqu’en début de soirée, sur les axes menant aux frontières du Nord-Est (A31 et A36) ainsi que sur l’A6
En Île-de-France, les premiers ralentissements devraient apparaître dès la fin de la matinée sur l’autoroute A6 entre Wissous et Chilly-Mazarin et se poursuivront jusque tard dans la soirée. En milieu d’après-midi, les flux de trafic correspondant aux trajets pendulaires renforceront ces difficultés.
Samedi 21 février :
Dans le sens des départs, les routes desservant l’Est et la Bourgogne (A6, A31, A39) et la région Auvergne-Rhône-Alpes (A40, A43, RN85 et l’accès au tunnel du Mont-Blanc) devraient être très sollicitées. La circulation devrait être particulièrement dense dès le début de la matinée et jusqu’en début de soirée.
Dans le sens des retours, les axes au départ des stations de sports d’hiver (A40, A43, RN85) devraient être très circulés tout au long de la journée.
Les conseils de Bisou Futé pour la période du vendredi 20 au dimanche 22 février
Dans le sens des départs
Vendredi 20 février :
- Quittez ou traversez l’Île-de-France avant 10h ou après 22h
- Évitez l’autoroute A31, entre Nancy et le Luxembourg, de 16h à 20h
- Évitez l’autoroute A36, entre Besançon et l’Allemagne, de 16h à 18h
- Évitez l’autoroute A6, entre Beaune et Mâcon, de 15h à 20h
Samedi 21 février :
- Évitez l’autoroute A31, entre Dijon et Nancy, de 10h à 12h
- Évitez l’autoroute A6, entre Auxerre et Beaune, de 10h à 13h
- Évitez l’autoroute A39, entre Dijon et Viriat, de 11h à 13h
- Évitez l’autoroute A40, entre Mâcon et Passy, de 11h à 16h
- Évitez l’autoroute A43, entre Lyon et Chambéry, de 8h à 14h, et entre Chambéry et le tunnel du Fréjus de 9h à 16h
- Évitez la route nationale 85, entre Grenoble et Gap, de 8h à 16h
- Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 10h à 14h
Dans le sens des retours
Samedi 21 février :
- Évitez la route nationale 85, entre Gap et Grenoble, de 9h à 20h
- Évitez l’autoroute A43, entre le tunnel du Fréjus et Chambéry, de 9h à 13h, et entre Chambéry et Lyon de 10h à 17h
- Évitez l’autoroute A40, entre Passy et Mâcon, de 10h à 14h
