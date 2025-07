" Du très mauvais et du très bon " pour le dernier test de pneus toutes saisons

Le Touring Club Suisse évalue tout type de pneumatiques depuis de nombreuses années. À compter de 2023, l’organisme a étendu son spectre juge désormais les enveloppes selon 19 critères, sécuritaires biens sûr, mais aussi environnementaux.

Lors du dernier test de pneus quatre saisons paru en juin 2024, pour la première fois un pneu obtenait la mention " Très recommandé ". Ils sont désormais quatre à l’obtenir. Ils sortent des usines de manufacturiers bien connus : Goodyear Vector 4Season Gen-3, Continental AllSeasonContact 2, Pirelli Cinturato All Season SF 3 et Bridgestone Turanza All Season 6.

De son côté, Michelin arrive en cinquième position avec la mention " Recommandé " pour son CrossClimate 2. Il aurait été intéressant de tester le dernier né de la gamme, le CrossClimate 3 dont la variante sportive doit séduire les possesseurs de GTi. Il passera sans nul doute dans les mains des essayeurs lors d’un prochain test.

Un choc à 41 km/h !

S’il est intéressant de connaître les meilleurs pneus, le rôle du TCS est surtout de mettre en avant les profils les plus à risque. Ils ont ainsi noté que sur route sèche, un véhicule lancé à 100 km/h équipé de pneus Pirelli s’arrête sur une distance de 38 mètres. En revanche, avec des pneus Barum, il faut 7,3 mètres de plus pour s’arrêter. « Cela signifie qu’au moment où le véhicule équipé des Pirelli est immobilisé, celui chaussé des Barum présente encore une vitesse résiduelle d’environ 40 km/h ». Voici un exemple qui se passe de commentaires !

Seulement, le TCS met en avant d’autres exemples aussi parlants que celui-ci. Le freinage sur route mouillée à 80 km/h montre un écart de 11,3 mètres entre le Continental et les Arivo. Cette vitesse résiduelle atteint alors 41 km/h !

Sur la neige, surface sur laquelle le grip est précaire, le TCS a mesuré une différence de 3,5 mètres entre les Nexen et les Petlas lorsque la voiture est lancée à 30 km/h. Si la vitesse résiduelle est moindre, elle s’élève tout de même à 16 km/h.

Dangereux et peu durable

Pour ce dernier test, le TCS a mis en avant la longévité kilométrique des pneumatiques. Il démontre qu’en plus d’être mauvais en termes de sécurité, ces mêmes enveloppes s’usent aussi plus rapidement. Lorsque le Goodyear est évalué à près de 68 000 km, le Superia n’atteindrait pas les 35 000 km.

Hormis les Goodyear, Dunlop et APlus au-dessus de 50 000 km, la plupart des pneus testés se situent entre 41 000 et 48 000 km. Michelin n’obtient que la sixième place (47 540 km) alors que le manufacturier profite d’une belle réputation de durabilité.