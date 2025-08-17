Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Porsche Taycan

Paul Pellerin

SCOOP – C’est avec l’aide de son partenaire Manthey que Porsche teste une nouvelle déclinaison de la Porsche Taycan Turbo GT équipée du pack Weissach. Manthey y ajoute quelques touches personnelles pour faire de la Porsche Taycan Turbo GT la reine du « Ring ».

Sur le Nürburgring, Porsche et Manthey testent une Porsche Taycan Turbo GT modifiée.

Prenez une Porsche Taycan Turbo GT équipée du pack Weissach, vous avez déjà un bolide électrique de plus de 1 034 ch, capable de passer de 0 à 100 km/h en 2,2 secondes et d’atteindre sur circuit les 305 km/h. Ensuite, greffez-lui quelques accessoires de chez Manthey et vous entrez là dans une autre dimension.

Vous obtenez alors une voiture qui intègre les améliorations provenant du kit performance que le préparateur Manthey a créé pour la Porsche 911 GT3 RS. Cela donne des ailes élargies, un diffuseur à la taille et aux caractéristiques impressionnantes, des disques aérodynamiques qui transforment les roues arrière en roues lenticulaires, sans oublier de nombreuses prises d’air supplémentaires un peu partout sur la carrosserie.

Manthey est un préparateur spécialisé Porsche mais pas seulement. Il prépare des kits performances pour les autos de la marque sportive allemande, dont un kit pour la Porsche GT3 RS qui équipe cette Taycan Turbo GT.

Lars Kern, spécialiste du « Ring » est au volant

Prenez alors un pilote d’expérience comme Lars Kern, pour effectuer les premiers essais et vous avez toutes les chances d’atteindre un record sur la Nordscheifle. On attend les améliorations que ne manquera pas de faire Manthey sur les trains roulants de cette auto et sur la suspension. Soyons sûrs que tout sera fait pour affoler le chrono.

Manthey et Porsche cherchent peut-être, avec cette version modifiée, à battre le record de 7’ 07” 55 obtenu sur le Nürburgring par le même Lars Kern au volant d’une Porsche Taycan Turbo GT de présérie ? L’avenir nous le dira.

Kit performance et record en vue ?

On en est sans doute au début des essais pour cette Porsche Taycan Turbo GT transformé par le sorcier Manthey et il faudra attendre quelques semaines avant que les temps au tour tombent (Lars Kern avec une Turbo GT de présérie a déjà réalisé un temps au tour phénoménal en 2024). Cela donnera sans doute à Manthey la possibilité de concevoir un kit performance spécifique pour cette Porsche Taycan Turbo GT avec la bénédiction de Porsche qui apprécie les talents de metteur au point du préparateur allemand.

