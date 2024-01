Rien de mieux, quand on veut s’imposer comme un constructeur de voitures sportives crédibles, que de venir claquer un chrono sur la Nordschleife. La grande boucle nord du Nürburgring s’impose depuis longtemps comme un juge de paix incontournable pour prouver les performances d’une auto avec sa centaine de virages et son tracé extrêmement sélectif. Voilà pourquoi Tesla avait monté une petite équipe pour aller du côté du massif de l’Eifel en Allemagne l’été dernier avec un exemplaire de la Model S Plaid équipée du nouveau pack piste. Auteure d’un chrono de 7 minutes et 25 secondes, l’Américaine y a battu la Porsche Taycan Turbo S et son temps de 7 minutes et 33 secondes. Assez logique, d’ailleurs, pour une berline développant plus de 1000 chevaux dotée de pneus semi-slicks (non homologués pour la route en Europe) alors que la Porsche ne revendique « que » 625 chevaux en puissance continue.

dailymotion Quand Tesla énerve Porsche, les Allemands répondent avec fracas

Mais la Porsche Taycan arrive justement à la fin de la première partie de sa carrière : le constructeur allemand prépare sa version restylée et comme on l’a entendu ces derniers mois, la berline électrique bénéficiera d’une nouvelle version extrême dont la puissance pourrait approcher les 1000 chevaux. Il se trouve que la marque de Zuffenhausen a déjà envoyé cette future version extrême de la Taycan restylée sur la Nordschleife, avec le pilote Lars Kern au volant, un arceau intérieur et un siège baquet homologué comme modifications par rapport au modèle qui se retrouvera dans les show-rooms à partir de la fin de l’année. Le résultat ? 7 minutes et 7 secondes, ce qui envoie aux oubliettes le temps de la Tesla.

A deux secondes de la Rimac Nevera !

Plus impressionnant encore, la Taycan ne finit qu’à deux secondes de la Rimac Nevera (7 minutes et 5 secondes sur cette même configuration du circuit). On parle là d’une authentique supercar dotée d’un châssis en carbone et d’une quadruple motorisation développant au total 1914 chevaux pour un prix de deux millions d’euros, chaussée a priori de meilleurs pneus que la berline électrique allemande (des Michelin Pilot Sport Cup 2R). Bref, la future Taycan devrait pouvoir donner une jolie leçon de dynamisme aux puissantes autos électriques qui pullulent depuis peu. Cible de toutes ces nouvelles arrivantes, y compris la Xiaomi SU7 qui se comparait directement à elle lors de sa présentation officielle, la Porsche n’a vraiment pas dit son dernier mot.