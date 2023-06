La Tesla Model S Plaid reprend le record de la Nordschleife, mais...

Il y a quelques années, Tesla avait envoyé le prototype de sa surpuissante Model S Plaid sur la Nordschleife pour y claquer un chrono canon. Avec une marque en 7 minutes et 35 secondes, elle avait réussi à battre la Porsche Taycan Turbo à cet exercice. Le constructeur allemand avait ensuite répliqué en renvoyant une Taycan Turbo S équipée d’un nouveau pack comprenant des pneus plus radicaux, descendant le chrono à 7 minutes et 33 secondes pour reprendre l’avantage. Mais les Américains viennent d’avoir le dernier mot grâce au chrono de 7 minutes et 25 secondes réalisé par la Model S Plaid équipée de son nouveau pack piste. La berline chère à Elon Musk redevient donc la voiture électrique homologuée route la plus rapide de l’enfer vert devant la Porsche.

Mais est-ce vraiment le cas ? Le véhicule en question était bien équipé du pack piste complet qui comprend les grosses jantes allégées de 21 pouces chaussées de pneus Goodyear Supercar 3R, des freins carbone-céramique, des améliorations du circuit de frein ainsi que de l’électronique de la voiture pour la modique somme de 18 435€ (en plus des 131 490€ du prix de l’auto). Sauf que comme l’a repéré le journaliste Patrick Garcia, Tesla précise que ces pneus Goodyear semi-slick optionnels ne sont pas homologués pour la route et se limitent exclusivement au circuit. Techniquement, la Model S Plaid du record ne serait donc pas homologuée pour la route en l’état !

Stock épuisé

Notez que le site français de Tesla indique que ce pack piste de la Model S Plaid est désormais en rupture de stock. Il serait donc actuellement impossible d’acheter un exemplaire équipé des mêmes composants que l’auto du record de la Nordschleife, qui donnent aussi droit à la vitesse maximale réhaussée à 322 km/h au lieu de 280 km/h.