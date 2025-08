Les inavouables de la rédaction : Manuel Cailliot et la BMW Série 7 E65 "Chris Bangle"

Elle a fait couler beaucoup d'encre cette Série 7 E65. Et à raison. Car après une Série 7 code "E38", considérée par beaucoup comme la plus belle et la plus pure des Série 7 (j'en suis fan aussi et ai longtemps cherché une 740i 4.4 V8…), elle a débarqué en 2001 avec un style lourdingue, "bizarre", signé par Chris Bangle (en réalité par ses équipes, et en particulier par Adrian van Hooydonk). Et pourtant, elle a longtemps fait partie des modèles pour lesquels j'avais une alerte sur les sites de petites annonces les plus connus. Je vous rassure, je ne suis pas non plus complètement fou… Mais j'ai presque honte. Ceci dit, comme disait la pub : c'est bon la honte !

Bon, je le reconnais volontiers, après la finesse de la E38, la E65, quatrième génération de "7" apparaissait comme épaisse et boursoufflée. Ses poches sous les "yeux", référence maladroite aux optiques de la E38 restylée, sa malle de coffre en queue de canard, sa hauteur augmentée de 6 cm, rien n'allait vraiment. Et les fans de la 7 l'ont fustigée dès sa sortie. Le fameux effet "Chris Bangle" de l'époque, qui faisait que quasiment tous les modèles dessinés par lui ou sous son égide furent conspués. Avant bien sûr qu'on découvre les modèles actuels, parfois (souvent ?) pires…

Mais cette Série 7, pour moi, représente aussi autre chose. C'est en effet la première auto que j'ai vraiment un peu essayée, à mon arrivée dans la rédaction d'Auto Plus. J'avais été chargé d'en ramener une à la rédaction, après des essais presse où Auto Plus n'avait pu se rendre, pour qu'elle soit ensuite auscultée par un "vrai essayeur". Et croyez-moi, les 500 km effectués pour rentrer de Bretagne vers Paris furent assez inoubliables pour le journaliste de 21 ans que j'étais.

Mon premier "petit essai" lorsque j'étais jeune journaliste auto

Entre mes jeunes pognes, un exemplaire 730d de 218 ch, et déjà 500 Nm de couple (énorme pour l'époque). Pas la plus véloce de la gamme, mais pour moi qui roulais à l'époque en Saxo 1.4 75 ch, c'était un TGV première classe, aux performances de sportives et reprises qui collaient au siège. Oui oui ! Le 0 à 100 en 8 secondes et les 235 km/h en vitesse de pointe, c'était pour moi aussi inédit qu'impressionnant. J'en ai gardé du coup un petit souvenir sentimental, en même temps que je provoquais la jalousie de mes amis de l'époque. Car même si elle était moche, bah… j'avais conduit une "BM" Série 7 quand même !

Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui fait que j'ai pu rechercher il y a peu, de façon inavouable, cette grosse routière tant décriée ?

Premièrement, passé la portière et installé au volant, elle en imposait, avec une planche de bord ultramoderne et un équipement vraiment luxueux pour l'époque (molette i-Drive pour tout contrôler, sièges arrière électriques, écran arrière, on pouvait aussi installer sa propre carte SIM dans la voiture, et en faire son téléphone roulant !).

Mieux, le comportement routier était redoutable. La E65 fut en effet la première à proposer un châssis à compensation de roulis baptisé "Dynamic Drive". Des vérins tiraient ou poussaient sur les bras de suspension pour maintenir l'auto à plat. Bluffant, même si la Citroën Xantia Activa faisait ça aussi bien plusieurs années auparavant.

Une ambiance chaleureuse donc, des performances de premier plan, une consommation maîtrisée, un équipement luxueux, beaucoup d'espace à bord, le tout pour, deuxièmement, des prix qui aujourd'hui apparaissent comme dérisoires ! Et c'est aussi pour ça que j'ai failli craquer, ou que je craquerai un jour.

Des prix aujourd'hui dérisoires

En effet, on trouve aujourd'hui des modèles 735iA V8 272 ch de 2002, moins de 200 000 km pour moins de 4 000 € ! Quand ça valait neuf 75 000 € hors options. Mieux, des 745i V8 333 ch ou même des 750i V8 367 ch Exclusive, de 2005 ou 2006 autour de 7 000 € (respectivement 85 000 et 107 000 € neuf). Les diesels 730d sont parfois donnés (moins de 3 000 €, pour 67 000 € neuf) mais ont alors plus de 300 000 km. J'ai même vu des 745dA 329 ch de 2007 et moins de 200 000 km à moins de 8 000 € (117 000 € neuve hors options !).

Mais ces modèles 2005 et plus récents sont restylés. Un lifting qui a rendu la E65 plus "jolie" et donc moins "inavouable"…

Troisièmement, pas trop de risque côté fiabilité. Les problèmes connus ont en général été résolus, et les modèles essence, ceux qui ont ma préférence, ne souffraient d'aucune grosse tare. De quoi rendre plus avouable ce penchant pour la Série 7 E65 ? Pas vraiment j'en ai peur. Mais j'ose espérer que personne ne me jugera.

Ah, une dernière chose : j'ai hésité pour cet article d'été en mode légèreté, entre cette énorme grande routière allemande, et une sportive familiale française. Laquelle ? Je vous le donne en mille : la Citroën BX 16 soupapes. Ok, ok, vous pouvez me traiter de pervers…