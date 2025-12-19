Le gros SUV BMW X7 devrait revenir en France en hybride rechargeable et électrique en changeant de génération et de style

Chez Bmw on adore les SUV et les BMW X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, iX et XM, sont là pour le prouver. Mais la législation française et les nombreuses taxes (malus écologique et malus au poids) perturbent quelque peu la vie de ces modèles hauts sur roues qui sont pourtant plébiscités par les automobilistes de notre pays.

C’est pour cela que, sans faire de bruit, BMW a préféré stopper en 2025 la commercialisation des gros SUV BMW X6 et BMW X7 qui avaient du mal à se vendre (39 exemplaires de X7 et 11 de X6 vendus en 2024). Ces ventes en baisse s’expliquent tout simplement par des malus trop contraignants qui augmentaient de manière significative le prix de vente de ces modèles.

Motorisations hybrides et électriques pour un retour en France

Mais si le BMW X7 est sorti du catalogue français en 2025 (en même temps que le BMW X6), il pourrait y revenir dans quelques mois grâce à une nouvelle génération qui devrait se doter d’une ou plusieurs motorisations hybrides, mais aussi d’une version 100 % électrique. Ceci est obligatoire pour mieux affronter le malus dans notre pays. Il est vrai que le X7 de l’actuelle génération ne possédait pas ce type de motorisations et cela a contribué à ce qu’il quitte précocement le catalogue de la marque en France. Lors de cette disparition, BMW a pu compter sur le modèle électrique BMW iX ou bien encore sur le BMW XM à la motorisation hybride rechargeable de 748 ch pour satisfaire les clients désireux de se faire plaisir avec un SUV doté d’un généreux gabarit.

Un V8 thermique sous le capot, mais pas pour nous

Pour le nouveau Bmw X7 que la marque est en train de mettre au point, si un V8 est toujours de la partie, ce sera uniquement pour les pays où le malus écologique n’est pas de mise, pour la France, ce grand modèle devrait se doter de motorisations hybrides rechargeables (qu’il empruntera sans doute au futur BMW X5) et existera également en version 100 % électrique qui pourrait se nommer BMW iX7. Pour les deux modèles, la plateforme utilisée sera la base modulable CLAR dans une version améliorée. À l’inverse du BMW iX3, le nouvel X7 n’utilisera pas la plateforme « Neue Klasse » et comme le futur BMW X5 qui va également continuer à utiliser la plateforme CLAR, le X7 va arborer les éléments stylistiques « Neue Klasse » comme la face avant verticale tandis que la ligne de toit, la ceinture de caisse, et l’arrière du véhicule seront redessinés. Il est difficile de bien se rendre compte des changements de style avec ces prototypes fortement camouflés et il faudra attendre la fin d’année 2026 et la présentation de ce modèle qui sera commercialisé en 2027 pour en savoir plus.