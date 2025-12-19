Scoop ! Le futur van de Mercedes surpris camouflé à Paris : les lignes inspirées du concept Vision V se précisent…

Si les camouflages rendent les lignes définitives difficiles à percevoir, parvenir à suivre et surtout à photographier un prototype à l’essai dans la rue reste un instant palpitant pour nos chasseurs de scoops, d’autant plus qu’il faut également composer avec l’humeur des occupants, en général peu coopératifs.

Sauf que là, difficile pour ces derniers de nous échapper, et pour cause : le véhicule en question, en l’occurrence un van Mercedes, avait besoin d’une recharge électrique sur une borne rapide, bien choisie cela dit puisque cachée au fond d’une cour d’hôtel à Saint-Ouen-sur-Seine (93), à un jet de pierre de Paris.

La marque l’avait révélé lors de la présentation du concept Vision V en début d’année : le futur transporteur de la marque à l’étoile pourra être « zéro émission » grâce à une plateforme VAN.EA (pour Van Electric Architecture) en parallèle de la VAN.CA (pour Van Combustion Architecture).

Le prochain Classe V électrique de série (ainsi que l’utilitaire qui en dérive) profitera ainsi d’un circuit 800 volts, de plusieurs configurations possibles en deux et quatre roues motrices et… des roues arrière directrices, comme en témoigne la vue arrière que nous avons pu immortaliser. De quoi garantir à la fois un meilleur rayon de braquage et une plus grande stabilité à haute vitesse.

Une présentation officielle en mars avant le salon de Shanghai

Dans un premier temps, les versions électriques des Classe V et Vito (utilitaire) seront présentées au public lors de salon de Shanghai en mai prochain. Les déclinaisons thermiques viendront dans un second temps. Rappelons que les deux variantes de cette architecture serviront à d’autres modèles tels que le futur Sprinter, avec à la clé une réduction des coûts grâce à l’emploi de 70 % de pièces communes.

En attendant, difficile de savoir, même à 1 mètre de distance, si le modèle définitif conservera la spectaculaire calandre du concept ainsi que les « vagues » sous les projecteurs avant. Mais visiblement, la ligne de leds ceinturant le hayon ne sera pas retenue.

Par ailleurs, les impressionnantes jantes de 24'' ont d’ores et déjà laissé place à des modèles 17'' chaussant ici, et c’est de circonstance en ce mois de décembre, des pneus hiver. Impossible de vous montrer une planche de bord, hélas : le mobilier était intégralement recouvert d’une bâche… Pour davantage d’informations et surtout la révélation du modèle définitif à l’extérieur comme à l’intérieur, rendez-vous le 10 mars 2026.