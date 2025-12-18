La Renault Twingo électrique que vous allez croiser le plus souvent

21 090€, voilà le prix de base de la nouvelle Renault Twingo de quatrième génération en finition « Techno », disponible à la commande pour tout le monde à partir du 2 janvier 2026. Le constructeur français proposera bien une déclinaison « Evolution » dans un second temps (printemps 2026) pour abaisser son tarif à moins de 20 000€ avant déduction du bonus écologique, mais compte tenu de la différence d’équipement c’est bien cette Twingo « Techno » qui devrait se vendre le plus.

Et sachant qu’il existe assez peu de personnalisation sur la voiture avec seulement quatre couleurs extérieures et donc un seul niveau de finition au lancement, il faut s’attendre à croiser beaucoup d’exemplaires de la microcitadine dans la configuration visible sur les images accompagnant cet article.

Un joli jaune Mango

De série, la Twingo est peinte en « jaune Mango » dont la teinte fait référence, comme les trois autres couleurs proposées, à la toute première Twingo. Le rouge, le noir et le vert également disponibles sont facturés 600€.

Quant aux jantes optionnelles de 18 pouces « diamantées », elles demandent une rallonge de 600€. Compte tenu de l’allure déjà assez flatteuse de la voiture avec ses enjoliveurs cachant des jantes de 16 pouces de série et en sachant qu’ils permettent aussi d’optimiser l’autonomie maximale (261 km contre 252 pour les jantes de 18 pouces), on imagine qu’ils suffiront au gros de la clientèle.

Bientôt dans tous les coins de rues ?

Bref, vous allez sans doute bientôt croiser souvent cette nouvelle Twingo jaune avec ses roues de série, qu’on a d’ailleurs déjà vue sur la route il y a quelques jours. Surtout qu’elle dispose alors d’un excellent niveau d’équipement de série à bord avec la climatisation automatique, la grande tablette tactile centrale ou encore la caméra de recul.

Elle restera gênée par son autonomie maximale limitée et sa capacite de charge rapide optionnelle (500€), mais je trouve qu’elle est encore plus jolie que la R5. Ce seul critère du design devrait suffire à convaincre des clients, exactement de la même façon que la Fiat 500e plus chère. La Française espérera en tout cas mieux se vendre sur la durée que cette dernière et peut heureusement compter sur une addition moins élitiste que celle de l’Italienne, souvent jugée trop chère.