BYD frappe fort avec une garantie batterie qui s’applique aussi sur les modèles d’occasion

« Byd renforce votre tranquillité d’esprit », voici comment Build Your Dream annonce son nouveau service. Jusqu’ici, leur pile était garantie pendant une durée de 8 ans et 200 000 km, selon le premier terme échu. Désormais, vous pouvez parcourir jusqu’à 250 000 km sans être inquiet pour votre porte-monnaie. L’état de la santé de la batterie, le fameux SoH, est aussi garanti à 70 %.

Hormis l’utilitaire ETP3, tous les modèles y sont éligibles, que ce soit les électriques ou les hybrides rechargeables DM-i. Ce n’est pas tout puisque ce nouveau service ne s’applique pas qu’aux véhicules neuf, il est aussi rétroactif sur les modèles déjà en circulation. Voilà un argument fort lors de la revente en occasion. Toutefois, la marque indique qu’elle ne l’applique pas sur les véhicules appartenant à des flottes ayant déjà signé des accords de garantie spécifiques.

Si la durée appliquée par BYD sur ses batteries est plutôt classique puisque Peugeot, Renault, Tesla ou en Volkswagen font de même, le kilométrage est en revanche inégalé.

Un réseau bientôt digne de ce nom

Avec ce nouvel argument, la marque souhaite conquérir une clientèle frileuse envers ses modèles chinois. En plus d’offrir des prestations de plus en plus en accord avec le marché européen, la marque compte bien étendre son réseau de distributeur en France pour atteindre près de 200 points de vente d’ici la fin de l’année prochaine. Puisque si les batteries sont garanties, il est aussi nécessaire qu’elles soient prises en charge rapidement et simplement.