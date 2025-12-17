Les gros pick-up électriques n’ont plus du tout la cote

En quelques années, la physionomie des grands projets automobiles a beaucoup changé. Au début des années 2020, la plupart des acteurs imaginaient une adoption très rapide de la technologie électrique dans quasiment toutes les catégories de voitures.

Même aux Etats-Unis, la General Motors, Ford et Stellantis se sont mis à miser sur des modèles dépourvus de motorisations thermiques. Y compris sur le segment des gros pick-up « full size », une catégorie toujours à la pointe des ventes de l’autre côté de l’Atlantique.

Stellantis et Ford y renoncent

En quelques années, la plupart des grandes marques américaines ont lancé des pick-up full size électriques : Ford F-150 Lightning, Chevrolet Silverado EV, Tesla Cybertruck, Rivian R1T… autant de modèles qui n’atteignent aujourd’hui que de faibles volumes de vente au pays où les pick-up se vendent toujours par centaines de milliers chaque année avec de gros V8.

Il y a quelques jours, Stellantis a annoncé qu’il annulait son projet de pick-up Ram électrique, remplacé par un modèle à prolongateur d’autonomie qui doit arriver sur le marché d’ici l’année prochaine aux Etats-Unis. Et Ford vient de préciser que le F-150 Lightning actuel, modèle 100 % électrique, serait lui aussi remplacé par un modèle cumulant motorisation thermique et grosses batteries sur sa prochaine génération. Il dépassera, selon Ford, les 1 000 kilomètres d’autonomie maximale.

Scout avait aussi changé sa stratégie

L’année dernière, déjà, la nouvelle marque du groupe Volkswagen conçue pour le marché américain avait aussi modifié sa stratégie d’une façon similaire : ses nouveaux gros 4x4, d’abord prévues en version 100 % électrique, proposeront finalement l’option d’une motorisation à prolongateur d’autonomie thermique.

Bref, il ne va bientôt plus reste que le Tesla Cybertruck, le pick-up de Rivian et ceux de la General Motors (Hummer EV & Chevrolet Silverado EV). Mais sachant que les ventes de ces modèles restent très basses, pas sûr qu’ils ne survivent longtemps eux non plus au pays de l’Oncle Sam.