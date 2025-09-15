Stellantis annule son pick-up électrique Ram

Les pick-up « full size » continuent d’occuper les meilleures places du classement des ventes de voitures neuves aux Etats-Unis. Le Ford F-150 reste d’ailleurs depuis longtemps la voiture neuve la plus vendue de l’autre côté de l’Océan Atlantique, suivi de près par le Chevrolet Silverado / GMC Sierra et le Ram 1500.

Le Ram 1500, justement, devait recevoir le renfort d’une version 100% électrique pour répondre au Ford F-150 Lightning, au Chevrolet Silverado EV et au Tesla Cybertruck. Mais comme aucun de ces modèles ne « cartonne » vraiment au pays de l’Oncle Sam où les clients continuent de se ruer sur les gros moteurs thermiques, le groupe Stellantis a décidé de changer brutalement sa stratégie en la matière.

Plus de Ram 1500 Revolution du tout

Après avoir retardé le lancement commercial du nouveau Ram 1500 Revolution, initialement prévu pour la fin de l’année 2024 puis 2025 et enfin 2026, le groupe Stellantis vient d’annoncer officiellement son annulation pure et simple.

Même si Ram avait déjà engagé de gros moyens sur le développement technique de ce Ram 1500 Revolution, il n’existera donc jamais (en tout cas pas sous cette forme et à ce moment de l’histoire).

Le Ramcharger à prolongateur d’autonomie existera

Le groupe Stellantis précise tout de même que cette plateforme technique n’a pas été développée pour rien : elle servira de base au nouveau Ramcharger, un véhicule électrique équipé d’un prolongateur d’autonomie thermique.

Ce Ramcharger concurrencera ainsi les futurs modèles de la nouvelle marque Scout (montée par le groupe Volkswagen aux Etats-Unis), qui offrira aussi aux clients des pick-up et SUV électriques à prolongateur d’autonomie. Le Ramcharger de série est attendu pour 2026, comme les modèles de Scout.