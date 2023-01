Ram Revolution 1500, le pick-up électrique de Stellantis

Même les gros pick-up du marché américain passent à l’électrique. Chez Ford, le F-150 peut déjà se commander dans une variante à zéro émission. Au sein de la General Motors, le monstrueux Hummer Ev et le nouveau Chevrolet Silverado se partagent la même plateforme 100% électrique. Et chez les rivaux de Ram ? La division américaine du groupe Stellantis profite du CES de Las Vegas 2023 pour y dévoiler le 1500 Revolution, la version conceptuelle de son futur gros pick-up électrique. Sacré contraste avec la Peugeot Inception dévoilée à quelques mètres de là !

Basé sur la toute nouvelle plateforme STLA Frame réservée aux gros modèles utilitaires du groupe Stellantis, le Ram Revolution 1500 affiche un style futuriste et une face avant très différente de celle des pick-up Ram thermiques. D’une longueur très probablement supérieure aux cinq mètres et demi et d’une masse sans doute au niveau des trois tonnes, cet engin dispose d’un habitacle à six places constitué de deux rangées de trois sièges.

De la recharge très rapide

Pour l’instant, Ram ne communique pas sur la puissance des deux moteurs électriques ni sur la capacité de ses batteries. On sait seulement que l’auto bénéficie d’une architecture électrique à 800 Volts et qu’elle peut se recharger à la puissance de 350 kW. Dans de précédents documents, le groupe Stellantis évoquait par ailleurs une autonomie pouvant aller jusqu’à 800 kilomètres pour les modèles équipés de sa plateforme STLA Frame. Celle du Ram Revolution 1500 pourrait donc se situer à ce niveau. Notons que le véhicule dispose d’une transmission intégrale mais aussi d’une direction intégrale, avec des roues arrière qui peuvent pivoter de 15 degrés. La version de série doit arriver d’ici l’année 2025 et rien n’indique qu’un tel engin pourrait arriver un jour sur le marché européen, assez peu compatibles avec des autos de ces dimensions.