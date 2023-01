La Peugeot Inception veut vous faire rêver du futur électrique

Sommes-nous arrivés à un moment qui fera date dans l’histoire de Peugeot ? C’est en tout cas ce que nous disent les communicants de la marque en dévoilant l’Inception, dont la première mondiale a lieu au CES de Las Vegas où l’on expose traditionnellement le meilleur de la technologie de pointe chaque année. Nommée ainsi en référence au terme « inceptio » qui signifie en latin « le début », l’Inception acte le changement d’orientation du design Peugeot sous la direction de Matthias Hossann, succédant à Gilles Vidal. Elle annonce surtout l’esprit des futures Peugeot 100% électriques conçues sur la nouvelle plateforme STLA du groupe Stellantis dédiée aux modèles à zéro émissions, alors que la marque au lion se contente actuellement de convertir des modèles thermiques à l’électrique (e-208, e-308, e-2008…).

Longue de cinq mètres et culminant à seulement 1,34 mètre de haut, l’Inception assume un style à la fois minimaliste et agressif ainsi que des volumes déroutants. Le dessin du capot avant et du pare-brise rappelle un peu le Quasar de 1984 et la face avant unifie la calandre et les optiques. Les designers de Peugeot appellent ça le « Fusion Mask » et il s’agit d’un élément de style qu’on retrouvera sur les Peugeot électriques du futur.

L’intérieur va très loin dans les extravagances de concept-car avec un volant « Hypersquare » qui ferait passer le Yoke de Tesla pour un vieux manche à balai, équipé d’un écran et de commandes numériques (au moment précis où des constructeurs comme Volkswagen ont décidé d’en finir avec ce genre de fonction sur leur volant). Ce volant se connecte à un système « steer by wire » sans colonne de direction et il n’y a plus vraiment de planche de bord, remplacée par les informations projetées sur le volant et sur le « Halo Cluster », un étrange écran circulaire installé en arrière-plan entre le conducteur et le passager. Notez que Peugeot parle d’une conduite autonome de niveau 4, ce qui signifie que l’auto pourrait dans un monde parfait se conduire toute seule quasiment partout grâce à ses nombreux capteurs vers l’extérieur.

680 chevaux et 800 kilomètres d’autonomie

Équipée d’un moteur sur chaque train roulant, l’Inception développe 680 chevaux et abat le 0 à 100 km/h en moins de trois secondes (rappelons que la Tesla Model S Plaid dépasse les 1000 chevaux et réalise le même exercice en un peu plus de deux secondes). Grâce à ses batteries d’une capacité de 100 kWh (quasiment le double de celles d’une Peugeot e-308) et surtout à une consommation de seulement 12,5 kWh/100 km, elle pourrait parcourir 800 kilomètres sur une seule charge et rallier Marseille depuis Paris sans avoir à recharger. Peugeot parle également d’une technologie à 800 Volts et d’une récupération de 150 km d’autonomie en 30 minutes (ou 30 kilomètres en une minute). La voiture peut se rechargerait par induction sans le moindre câble.

Alors, séduis ?

L’Inception nous donne un aperçu du style des Peugeot électriques basées sur la plateforme STLA (STLA Large en l’occurrence), des modèles à la silhouette très différente des Peugeot thermiques en raison de la présence des batteries sous le plancher qui influent inévitablement sur les proportions de la voiture. Les premiers modèles arriveront dès 2025 et d’ici 2030, Peugeot veut devenir une marque 100% électrique. Alors, conquis par la nouvelle approche stylistique de Peugeot ? Ou au contraire, écœurés par ce brusque changement et les proportions très clivantes de la bête ? Dites-nous tout !