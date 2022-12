Le Peugeot Inception Concept montre sa calandre

Peugeot a donné rendez-vous à tout le monde au 5 janvier prochain pour sa présentation de l’Inception, un concept-car d’abord évoqué dans le cadre du dernier mondial de l’automobile de Paris. Il sera officiellement dévoilé à Las Vegas au Consumer Electronic Show et il s’agit d’un moment important pour le constructeur français : non seulement l’Inception annonce le tout premier modèle Peugeot de série basé sur la nouvelle plateforme électrique de Stellantis, mais il portera aussi la grosse évolution de style des nouvelles équipes de design.

Alors en attendant le 5 janvier, l’Inception continue son effeuillage en diffusant de nouvelles images. Après un gros plan sur l’un des feux arrière de la voiture, on découvre aussi la calandre de la machine frappée du logo Peugeot. Sur cette image au cadrage très serré, on a même l’impression d’une calandre verticale, à la façon des modèles Peugeot des années 80 (ou plus récemment du joli concept-car E-Legend de 2018).

De belles Peugeot à venir ?

Rappelons que la direction du design Peugeot est désormais assurée par Matthias Hossann, après le départ de Gilles Vidal pour Renault. Il aura sans doute à cœur d’affirmer sa « griffe » avec un nouveau langage stylistique qui sera décliné sur tous les futurs modèles de série de la marque. Avant cela, rendez-vous au début de l’année prochaine à Las Vegas.