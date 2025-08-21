30 ans plus tard, la Ferrari 512 M est pardonnée pour sa laideur

Tout le monde connaît la Ferrari Testarossa de 1984, cette GT considérée comme l’une des voitures les plus marquantes des années 80 grâce à son design sculptural (mais aussi sa mécanique à douze cylindres assez particulière).

La Testarossa a fait rêver les petits et les grands enfants mais la 512 TR, sa remplaçante apparue en 1992, n’était pas mal non plus avec son design à peine modernisé et sa mécanique améliorée.

Une Ferrari esthétiquement ratée

On ne peut hélas pas en dire autant de la 512 M, dévoilée en 1994 pour remplacer la 512 TR toujours sur la même base que la Testarossa originelle de 1984 avec de nouvelles améliorations. Certes, son douze cylindres à plat progressait encore avec 440 chevaux en pointe, propulsant un châssis plus efficace que jamais.

Mais le design de cette 512 M a vraiment choqué lorsque la voiture a été officiellement dévoilée. Le remplacement des optiques « pop-up » par des feux plus conventionnels, l’ajout d’une face avant très « F355 » et des quatre feux ronds à l’arrière dénaturaient totalement la ligne majestueuse de la Testarossa originelle. Après elle, d’ailleurs, Ferrari est revenu au moteur avant sur ses GT à V12 avec la 550 Maranello lancée en 1996 et plus appréciée sur le plan esthétique.

La revanche de la 512 M !

Mais cette 512 M semble malgré tout devenir un peu « culte » sur le marché de la collection : lors de la vente RM Sotheby’s organisée à Monterey le week-end dernier, un exemplaire jaune de 1995 affichant un peu plus de 24 000 kilomètres au compteur a atteint le prix de 912 500 dollars, soit un peu moins de 800 000€. C’est plus du double de la valeur d’une 12cilindri actuelle !