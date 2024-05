Ferrari 12Cilindri : la dernière sportive V12 atmosphérique sans électrification ?

À la simple évocation de son nom, la Ferrari 12Cilindri assume sa volonté de poursuivre la tradition de la marque au cheval cabré d'équiper ses modèles de blocs plus nobles que ceux de la concurrence. Une fois n’est pas coutume, l'auto embarque un moteur dont la fiche technique fera rêver les amateurs d'ambiance mécanique exceptionnelle. Cerise sur le gâteau, et contrairement à la Ferrari 812 Superfast qu'elle remplace, la berlinette 12Cilindri débarque immédiatement en coupé et cabriolet Spider.

La Ferrari 12Cilindri dispose sous son capot en central avant du traditionnel V12 6,5l atmosphérique -au nouveau nom de code F140HD- de 830 chevaux pour 678 Nm de couple. Un bloc qui ne s'encombre pas d'électrification tout en parvenant à offrir 80% du couple total dès 2500 tr/min. Sans surprise, le clou du spectacle se déroulera tout en haut puisque la zone rouge culmine à 9500 tr/min. Le F140HD prend les tours plus vite que jamais grâce entre autres à l'adoption de bielles en titane réduisant de 40% la masse rotative face à un ensemble équivalent en acier, d'un vilebrequin rééquilibré plus léger de 3%, et d'un alliage d'aluminium différent pour les pistons au bénéfice du poids. La cavalerie transite au sol via des roues de 21 pouces et une boîte automatique double embrayage DCT huit rapports.

Toutes les innovations de la Ferrari 12Cilindri se traduisent sur le tableau des performances avec un 0 à 100 km/h en 2,9 secondes, un 0 à 200 km/h en 7,9 secondes et une vitesse maximale de 340 km/h. La découvrable Spider se veut à peine moins performante avec un 0 à 100 km/h en 2,95 secondes et un 0 à 200 km/h en 8,2 secondes. Autre donnée : 60 kilos séparent les deux versions. Le coupé affiche 1560 kilos à sec tandis que le Spider pèse 1620 kilos sur la balance.

Les tarifs italiens de la Ferrari 12Cilindri sont de 395 000 euros pour le coupé et 435 000 euros pour le cabriolet. Sommes auxquelles il faudra bien entendu ajouter en France 60 000 euros pour le malus. Enfin, les 12Cilindri sont livrées avec le programme d'entretien étendu 7 ans Ferrari prenant en compte l'entretien régulier tous les 20 000 kilomètres ou une fois par an sans restriction de kilométrage.