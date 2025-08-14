Les jeunes roulent en Rolls-Royce

330 600€. Voilà le prix de base de la Rolls-Royce la moins chère du catalogue actuellement, la limousine Ghost. Ces prix peuvent dépasser largement les 500 000€ en ajoutant des options de personnalisation et ces véhicules se réservent bien évidemment à une clientèle d’exception, très loin de celle des marques automobiles classiques (généralistes ou premium).

Mais comme vient de le rappeler le directeur de la communication de Rolls-Royce aux Etats-Unis Gerry Spahn, cette clientèle de Rolls-Royce a beaucoup rajeuni au cours de ces dernières années. Selon lui, elle serait carrément passée d’un âge moyen de 60 ans à celui de 43 ans en seulement 15 ans. Les clients de Rolls-Royce sont « plus jeunes en moyenne que ceux des marques BMW et Mini ».

La marque la plus jeune du monde ?

Si l’arrivée du SUV Cullinan en 2018 a logiquement permis de rajeunir cette clientèle, on s’étonne quand même de voir un chiffre aussi bas. A titre de comparaison, l’âge moyen d’un acheteur de voiture neuve en France était de 54,3 ans au début de l’année 2025. Cet âge est en moyenne de 60 ans chez Toyota, de 56 ans chez Dacia, de 53 ans chez Peugeot ou de 46 ans pour Seat, la marque la plus « jeune » de notre pays d’après les données récoltées par C-Ways auprès des particuliers.

Certes, on ne connaît pas l’âge moyen des clients français de Rolls-Royce et il est possiblement plus élevé que celui des acheteurs des autres pays. Aux Etats-Unis en tout cas, l’âge moyen d’un acheteur de voiture neuve est de 53 ans environ d’après des études datant de 2021. D’après The Economist, l’âge moyen d’un acheteur de voiture neuve était plutôt de 35 ans en Chine l’année dernière.

Mais l’image de Rolls-Royce a visiblement beaucoup changé depuis le temps de « l’homme à la Rolls » où on imaginait forcément un riche senior aux cheveux blancs installé à l’arrière de sa limousine…

Via Carscoops