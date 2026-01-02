Quand les forces de l’ordre doivent enlever les Rolls-Royce pour lutter contre le stationnement illégal

En France, ce sont chaque année les mêmes scènes à Cannes, Paris ou St Tropez : des alignements de voitures d’exception devant les plus beaux palaces de la ville, amenées spécifiquement pour la belle saison par des propriétaires richissimes venant parfois du Qatar, d’Arabie saoudite ou des Émirats Arabes Unis. Ces autos sont ensuite rapatriées à la fin de l’été dans le pays de leurs propriétaires, puis reviennent l’été suivant. Les « spotteurs » se régalent à les prendre en photo et vidéo.

A Londres aussi, on croise souvent des véhicules extrêmement élitistes devant les plus beaux hôtels de la ville. Et parfois, leurs propriétaires n’hésitent pas à se garer dans des emplacements interdits. Dans ces cas, les forces de l’ordre leur dressent bien évidemment des amendes de stationnement, dont les montants peuvent atteindre 160 livres sterling soit l’équivalent de 183€. Mais quand on a les moyens de posséder des voitures à plus d’un demi-million d’euros et de dormir dans un hôtel à 1 000€ la nuit, le montant de ces amendes ne suffit pas à dissuader de se garer n’importe où : les propriétaires les payent sans sourciller (ou parfois même pas puisqu’elles n’arrivent que très rarement dans les pays des véhicules à plaques étrangères).

Enlèvement systématique des Rolls-Royce et des Lamborghini

Comme le rapportent les journalistes anglais du Sun, les forces de l’ordre britanniques n’hésitent donc plus à envoyer systématiquement des sociétés spécialisées dans l’enlèvement de ces voitures pour régler le problème.

La très belle Rolls-Royce Phantom DropHead Coupé bleue de l’image de tête, par exemple, a filé directement à la fourrière tout comme de nombreux autres véhicules de grand luxe garés de manière irrégulière (notamment devant l’hôtel Chancery Rosewood).

Pas de risque pour les voitures ?

Heureusement, les techniques employées pour enlever ces véhicules semblent adaptées à ces modèles pour éviter de risquer la moindre dégradation. Car on ne transporte pas une Lamborghini en la tractant comme le font certaines dépanneuses de Paris spécialisées dans les enlèvements…