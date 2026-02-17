Mais pourquoi plus personne n’aime les Maserati ? Les chiffres de ventes font mal

La situation de Maserati fait partie des dossiers sensibles que doit régler la nouvelle direction de Stellantis. En chute libre depuis des années, la marque au trident n’arrive tout simplement plus à attirer des clients sur le marché des voitures de luxe et des sportives d’exception.

L’enseigne italienne dispose bien d’une gamme moderne, avec sa GranTurismo à quatre places (positionnée face à la Bentley Continental GT), sa MCPura sur le créneau des super-sportives (face aux Lamborghini Temerario et autres McLaren 750S) et son SUV Grecale concurrençant le Porsche Macan (avec l’avantage de toujours disposer de motorisations thermiques). Mais ces modèles assez récents intéressent de moins en moins.

Une année 2025 catastrophique

Après les 11 300 unités de 2024 qui plaçaient déjà Maserati très en-dessous de Ferrari malgré son Grecale destiné à des volumes bien plus gros, le constructeur n’a écoulé que 7 800 voitures neuves dans le monde en 2025 comme le rapportent les spécialistes d’ItalPassion.

Un chiffre incroyablement bas quand on se souvient qu’en 2017, Maserati parvenait tout de même à écouler 51 500 autos sur la planète. A l’époque, déjà, ces chiffres ne convenaient pas aux objectifs du groupe FCA qui cherchait à atteindre les volumes de Porsche.

Aucune solution à court terme

Compte tenu du plan de carrière des modèles actuels et même si la MC20 vient de laisser la place à une MCPura modernisée, il n’y a aucun espoir d’amélioration à court terme puisque Maserati ne doit introduire aucune nouveauté importante avant plusieurs années. Certes, la stratégie d’électrification (Grecale et GranTurismo Folgore et projet avorté de MC20 électrique) a pesé dans ces mauvais résultats mais l’absence totale de succès des modèles proposés actuellement a tout de même de quoi interroger : quels que soient leurs défauts, les GranTurismo, Grecale et MCPura restent malgré tout des produits attirants et concurrentiels dans leurs catégories respectives. La direction de Stellantis, qui prépare son grand plan de relance, devra traiter ce problème de Maserati avec une stratégie différente de celle choisie depuis le début de la décennie.