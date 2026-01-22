Une Maserati McPura pour rouler à fond et sauver les victimes de l’incendie de Crans-Montana

La tragédie survenue la nuit du nouvel an dans un établissement de fête de la station de Crans-Montana en Suisse a nécessité un dispositif particulièrement étendu pour traiter toutes les victimes.

Les secours italiens, comme ceux de la Suisse et de la France, ont été mis à contribution pour hospitaliser les nombreux blessés dans cette soirée où un incendie très grave s’est déclenché à la suite de plusieurs négligences. Des blessés ont notamment été transférés à l’hôpital de Niguarda à Milan, possédant un service spécialisé dans les soins pour les grands brûlés.

Des transferts à haute vitesse par la route

C’est dans le cadre de l’hospitalisation de ces blessés de l’incendie de Crans Montana que les gendarmes italiens, les fameux « carabinieiri », ont été mis à contribution. Leur mission a été de livrer des médicaments sur les lieux d’hospitalisation le plus vite possible, comme le rapportent les journalistes italiens de Mi Tomorrow.

Il fallait notamment récupérer des médicaments dans la ville de Gênes, puis les ramener à Milan. Et pour cela, ils ont utilisé pour la première fois un nouveau véhicule : une Maserati MCPura, cette version restylée de la MC 20 figurant désormais parmi les effectifs des gendarmes italiens. La super-sportive italienne a été envoyée par l’autoroute depuis Milan le 19 janvier dernier pour aller récupérer les médicaments et revenir à l’hôpital de Niguarda.

150 litres de coffre, pas plus

Cette grosse berlinette à moteur central arrière, équipée d’un V6 biturbo 3,0 litres développant 630 chevaux en puissance maximale, développe évidemment des performances lui permettant de « gagner du temps » sur l’autoroute (325 km/h en vitesse maximale). En revanche, elle compose avec un volume de coffre limité : 100 litres à l’arrière et 50 litres additionnels dans le « frunk » avant, ce qui suffit tout de même à embarquer les médicaments nécessaires.

Rappelons que par le passé, ce sont souvent des Lamborghini (Gallardo et Huracan) qui ont été utilisées par les carabinieri italiens dans ce genre de mission très spéciale, par exemple lorsqu’il fallait transporter des organes prévus pour des greffes. En général, ces véhicules sont mis à la disposition des forces de l’ordre par les constructeurs automobiles qui en profitent ainsi pour communiquer sur le sujet.

Les carabinieiri possèdent aussi des Alfa Romeo Giulia pour des missions plus « classiques », mais aussi d’autres types de véhicules parmi lesquels des Alfa Romeo Tonale qui ont d’ailleurs récemment fait couler un peu d’encre.