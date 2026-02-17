Pourquoi vous risquez de payer votre carte grise beaucoup plus cher si vous n’en faites pas la demande avant le 1er mars

C’est une " tradition " à laquelle on se passerait bien. Dans quelques jours, nous paierons plus cher notre certificat d’immatriculation, la fameuse carte grise. Si l’augmentation moyenne s’établit sous les 2,5 %, certaines régions vont nettement plus loin.

C’est le cas de la Corse qui passe de 43 € à 53 € du cheval, soit + 23,5 %. À titre d’exemple, un nouveau propriétaire de Mini Cooper S, qui a jeté son dévolu sur cette version thermique car la Mini l’électrique n’offre pas les mêmes sensations, lui en coûtera désormais 583 € au lieu de 473 € (puissance fiscale de 11 CV). Sans aller aussi loin, la Nouvelle-Aquitaine n’y va pas non plus avec le dos de la cuillère : 58 € au lieu de 53 €.

À l’inverse, plusieurs régions ont décidé figer les tarifs pour 2026, à l’image des régions Auverge-Rhône-Alpes, les Hauts-de-France ou encore Pays de la Loire.

À noter toutefois que le montant maximal légal de 60 € est partagé par davantage de régions (Normandie, Bretagne, Grand-Est…). Un plafond qui pourrait être revu à la hausse de 10 euros l’année prochaine.

Prix par région