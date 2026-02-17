Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
ActualitE

Pourquoi vous risquez de payer votre carte grise beaucoup plus cher si vous n’en faites pas la demande avant le 1er mars

Julien Bertaux

Si vous êtes en phase d’achat, nous vous conseillons de faire au plus vite pour votre demande de carte grise. Dès le premier mars prochain, le prix du cheval va augmenter en moyenne de 2,4 %, mais toutes les régions ne sont pas logées à la même enseigne.

On ne l'a paie qu'une seule fois lors de l'achat, mais son montant est de plus en plus élevé.

C’est une " tradition " à laquelle on se passerait bien. Dans quelques jours, nous paierons plus cher notre certificat d’immatriculation, la fameuse carte grise. Si l’augmentation moyenne s’établit sous les 2,5 %, certaines régions vont nettement plus loin.

C’est le cas de la Corse qui passe de 43 € à 53 € du cheval, soit + 23,5 %. À titre d’exemple, un nouveau propriétaire de Mini Cooper S, qui a jeté son dévolu sur cette version thermique car la Mini l’électrique n’offre pas les mêmes sensations, lui en coûtera désormais 583 € au lieu de 473 € (puissance fiscale de 11 CV). Sans aller aussi loin, la Nouvelle-Aquitaine n’y va pas non plus avec le dos de la cuillère : 58 € au lieu de 53 €.

À l’inverse, plusieurs régions ont décidé figer les tarifs pour 2026, à l’image des régions Auverge-Rhône-Alpes, les Hauts-de-France ou encore Pays de la Loire.

À noter toutefois que le montant maximal légal de 60 € est partagé par davantage de régions (Normandie, Bretagne, Grand-Est…). Un plafond qui pourrait être revu à la hausse de 10 euros l’année prochaine.

Pourquoi vous risquez de payer votre carte grise beaucoup plus cher si vous n’en faites pas la demande avant le 1er mars

 

Prix par région

  • Auvergne-Rhône-Alpes : 43 €
  • Bourgogne-Franche -Comté : 60 €
  • Bretagne : 60 €
  • Centre-Val de Loire : 60 €
  • Corse : 53 €
  • Grand-Est : 60 €
  • Hauts-de-France : 42 €
  • Île-de-France : 54,95 €
  • Normandie : 60 €
  • Nouvelle-Aquitaine 58 € (53)
  • Occitanie : 59,50 €
  • Pays de la Loire : 51 €
  • Provence-Alpes-Côte d’Azur : 60 €
  • Guadeloupe : 41 €
  • Guyane : 42,50 €
  • Martinique : 53 €
  • Mayotte : 30 €
  • Réunion 60 € (3)
