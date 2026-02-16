Nissan, qui table sur 3,6 milliards de perte, mise à court terme sur l'hybride plutôt que l'électrique

Tous les constructeurs automobiles de la planète sont obligés depuis l’année dernière de revoir leurs plans sur l’électrification des gammes de modèles et de décaler leurs investissements sur les nouvelles voitures électriques.

Et quand on parle d’un groupe automobile ayant perdu plus de quatre milliards d’euros sur son dernier exercice fiscal (d’avril 2024 à mars 2025 conformément aux usages japonais), l’adaptation aux changements du marché constitue évidemment un élément vital. Voilà pourquoi, comme la quasi-totalité de ses concurrents, Nissan vient d’annoncer un report de ses gros investissements sur la technologie 100 % électrique.

Les hybrides d’abord

Comme le rapportent les spécialistes d’Automotive News, le nouveau patron de Nissan Ivan Espinosa vient de réorganiser la stratégie à court terme du constructeur vers les modèles hybrides et hybrides rechargeables.

Nissan n’abandonne évidemment pas la technologie 100 % électrique, qui deviendra tôt ou tard le mode de propulsion le plus répandu sur le marché automobile européen (et dans d’autres régions importantes du globe). Mais dans un contexte de relâchement des normes sur l’électrification en Europe et aux Etats-Unis (et avec les problèmes posés par les droits de douane augmentés de l’autre côté de l’Atlantique), le constructeur japonais se fixe simplement de nouvelles priorités.

Des pertes toujours abyssales

Après les 4,1 milliards d’euros de déficit sur l’exercice fiscal 2024-2025, Nissan table d’ailleurs sur une année à venir presque aussi difficile avec 650 milliards de yens de perte nette soit 3,6 milliards d’euros !

L’action en bourse de Nissan vient cependant de remonter un peu après la publication d’objectifs meilleurs qu’initialement au sujet de la perte d’exploitation sur cette année fiscale 2025-2026, réévaluée à 330 millions d’euros contre 1,5 milliard d’euros dans les prévisions entendues au mois d’octobre dernier.

D’énormes coupes budgétaires

Faute de pouvoir compter sur une augmentation rapide des ventes de voitures, Nissan a validé l’année dernière un énorme plan de licenciements et de coupe dans les budgets. La marque table sur 1,37 milliard d’euros d’économies d’ici la fin de l’exercice fiscal 2025-2026 et doit supprimer 20 000 emplois avant la fin de l’exercice suivant.

Notons que d’après les journalistes anglais d’Autocar, Nissan doit tout de même concevoir pour l’Europe une nouvelle microcitadine cousine technique de la Renault Twingo au-dessous de la Micra. Et d’après Automotive News, le récent pick-up Frontier Pro d’origine chinoise pourrait finalement être vendu sur le marché européen (au moins en version hybride rechargeable). Ce sera un cousin très proche du nouveau Santana espagnol, lui aussi basé sur le Dongfeng Z9.