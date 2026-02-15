Attention les yeux, voici le Cayenne Coupé bardé de carbone rose

S’attaquer aux lignes d’un véhicule surélevé musclé n’est pas un exercice facile. Déjà imposant, le modèle peut vite basculer dans le vulgaire avec une approche encore plus agressive. Chez le préparateur Larte Design, la pilule tente de passer avec un traitement à base de carbone rose. Mais le résultat est-il convaincant ou plutôt insolite ?

En réalité, le tuneur ne veut surtout pas tomber dans la demi-mesure avec son spectaculaire Porsche Cayenne Coupé. La carrosserie gagne en volume avec un bouclier revu, des ailes imposantes et un pare-chocs arrière façon diffuseur de course. Détail hors du commun, toutes les pièces en carbone sont teintées en rose. Une idée qui rend encore moins discret le SUV germanique et un peu plus compatible avec un parking détenu par Paris Hilton ou Barbie.

Le Cayenne Coupé, un modèle qui revendique des similitudes avec la 911

Au premier regard, difficile de trouver des points communs entre le Cayenne Coupé et la mythique 911. Pourtant, Porsche n’hésite pas à le vendre comme un SUV inspiré par l’auto la plus emblématique de la firme. Dans les faits, le Cayenne Coupé embarque en France des moteurs aux puissances très larges allant de 353 chevaux pour la version de base à plus de 739 chevaux pour la déclinaison survoltée Turbo E-Hybrid. Le Cayenne Coupé débute à partir de 108 700 euros. Le tarif du kit Larte Design est encore inconnu.