Le nouveau TT électrique d’Audi survivra-t-il si Porsche renonce à ses 718 sans pétrole ?

Si tout s’était déroulé selon les plans de Porsche établis au début de la décennie, les clients du constructeur allemand pourraient acheter un 718 Cayman ou 718 Boxster depuis l’année dernière. Mais justement, rien ne s’est passé comme prévu depuis : non seulement la marque de Zuffenhausen a adapté sa stratégie en constatant une demande pas aussi forte qu’espérée sur les modèles 100 % électriques, mais l’usine Northvolt censée produire les batteries de ces 718 Cayman et Boxster a carrément fait faillite.

A tel point que Porsche, contraint de revoir de fond en comble la conception de ses futurs 718, serait même en train d’envisager l’annulation pure et simple des versions électriques du modèle. Comme le révélaient les journalistes de Bloomberg, la marque pourrait finalement préférer n’offrir que des déclinaisons thermiques de ces deux modèles.

Et l’Audi TT basé sur le Concept C, alors ?

Ce revirement stratégique, s’il venait à se confirmer, pourrait avoir un effet collatéral au sein du groupe Volkswagen. Car il se trouve qu’Audi projette aussi de son côté de faire revenir le TT dans sa gamme avec une voiture de sport électrique, dont une partie de la technologie serait partagée avec les modèles de Porsche.

La marque aux anneaux peut-elle, si Porsche venait effectivement à annuler ses 718 électriques, assumer tous les frais du développement technique d’un tel modèle ? D’après les journalistes américains de Motor1, en tout cas, le projet « suit son cours » et ne serait pas remis en question par de tels événements. Sur le plan budgétaire en tout cas et comme le relèvent les journalistes allemands du Handelsblatt, l’équation économique ne serait plus la même.

Et pourquoi pas un Audi TT thermique ?

Reste une autre option possible, n’existant pour l’instant que dans nos rêves : la possibilité de voir Audi installer son fameux cinq cylindres en ligne turbo en position centrale arrière de la version de série du Concept C en solution technique de ce nouveau dilemme. Hélas, il se murmure justement que ce moteur vit ses derniers mois d’homologation sur le marché européen…