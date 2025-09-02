Avec le Concept C, Audi cherche encore à révolutionner son design

On nous annonçait un concept-car de petit coupé façon « TT » et effectivement, l’Audi Concept C qui sera dévoilé au salon de Munich la semaine prochaine affiche bien les proportions d’un modèle à deux places très compact. Il s’agit plus précisément d’un roadster et même d’un « targa » lorsqu’on observe son mécanisme de toit escamotable. Contrairement à la pièce qu’on doit enlever manuellement sur une Bugatti Mistral ou une Lamborghini Aventador Roadster, ce mécanisme s’opère ici de façon électrique en deux parties.

Audi ne dévoile pas les dimensions de l’auto mais elle paraît petite, exactement comme le tout premier TT concept dévoilé en 1995 (et transposé dans le monde de la série dès 1998). Ce Concept C affiche surtout une calandre très verticale d’une forme assez inédite, inspirée de l’Auto Union Type C de 1936. Une façon de « réinventer » la fameuse calandre « Single Frame » qui avait fait toute la réussite du design Audi d’abord sur des concept-cars en 2003 puis dans la gamme de ses voitures dès 2004 avec l’A8 W12 (et ensuite l’A6 de la génération « C6 » lancée la même année).

Grosse rupture par rapport aux Audi actuelles

Les Audi actuelles, elles, affichent plutôt une large calandre béante et des optiques en amande. La face avant de ce Concept C, si elle se retrouve bien dans les futures nouveautés routières de la marque aux anneaux, marque donc bien une rupture même si elle ne fait que réinterpréter l’idée de la calandre « Single Frame » explorée par Audi à partir de 2003.

Après des décennies d’innovations stylistiques remarquables, le constructeur allemand était de toute façon en train de tourner un peu en rond depuis quelques années. En soi, la volonté d’explorer de nouveaux axes de design chez Audi n’est donc pas pour nous déplaire, d’autant plus que ce Concept C dévoile aussi un habitacle dépourvu de gros écrans tactiles.

Et ce TT, alors ?

Audi précise que le Concept C repose sur une architecture 100% électrique et le communiqué officiel dit que ce véhicule « préfigure un futur modèle de série ». Il y aura donc bien un petit coupé sportif électrique à l’avenir chez Audi, qui partagera peut-être sa plateforme technique avec les futures Porsche Boxster et Cayman électriques.