Un dernier TDI pour la route chez Audi ?

L’avènement de la voiture électrique a quelque peu chamboulé les gammes des constructeurs. Chez Audi, il était prévu que les modèles avec un nombre pair fassent l’impasse sur le carburant fossile pour ne fonctionner qu’aux watts.

Finalement, les choses ne se sont pas passées comme prévu et la dernière Audi A6 accueille de nouveau des moteurs à essence, et même diesel avec le quatre cylindres TDI de 204 ch.

La marque va encore plus loin puisque le V6 TDI fait son retour, deux cylindres supplémentaires au service de la performance et surtout de l’agrément de conduite. Ce bloc 3.0 (codé EA897evo4) gagne en puissance pour atteindre 299 ch, mais perd un peu en couple, sans grande incidence puisqu’il revendique tout de même 580 Nm.

Pour la première fois, il reçoit le renfort d’une hybridation MHEV de 48V permettant d’alimenter l’alterno-démarreur (dans les phases à très faibles vitesses), un générateur fort de 230 Nm et 24 ch, ainsi qu’un compresseur électrique. Ce dernier assiste le turbo afin d’en réduire le temps de réponse tout en améliorant le couple à bas régime. Au final, ces trois éléments travaillent de concert pour améliorer les accélérations.

Par rapport aux compresseurs électriques des S4, S6 et SQ5, Audi évoque une « plage de fonctionnement élargie et une montée en pression plus rapide ». En effet, la pression de suralimentation maximale de 3,6 bars s’établit près d’une seconde plus rapidement.

Rendez-vous début décembre

Malgré ses éléments prometteurs, la marque ne communique pas les capacités d’accélération de son A6 V6 TDI. En face, la BMW 540d xDrive revendique une puissance de 303 ch et un 0 à 100 km/h abattu en 5,2 secondes et des rejets de CO2 compris entre 152 et 162 grammes. Sur ce dernier point, l’Audi fait mieux : entre 141 et 160 grammes.

Cette Audi A6 V6 TDI, peut-être la dernière du genre, sera disponible à la commande à partir du 4 décembre prochain.