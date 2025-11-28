Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Byd

Le BYD Sealion 5 DM-i devient le moins cher des gros SUV hybrides rechargeables

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Cédric Pinatel

Démarrant juste au-dessus des 30 000€, le nouveau BYD Sealion 5 DM-i est moins cher que le Seal U DM-i équipé de la même technologie. Il devient le modèle familial hybride rechargeable le moins cher du marché.

Voici le BYD Sealion 5 DM-i, un nouveau SUV hybride rechargeable.

La gamme de véhicules hybrides rechargeables de Byd commence à devenir tentaculaire. Tout avait commencé avec le Seal U DM-i, un gros SUV de 4,77 mètres qui s’est vite imposé comme la meilleure vente du constructeur chinois en Europe (loin devant tous ses modèles électriques. Récemment, la  berline familiale Seal 6 DM-i s’est ajoutée à la gamme avec un prix canon, tout comme le petit Atto2 DM-i, véhicule hybride rechargeable le moins cher du marché.

BYD ajoute encore un nouveau modèle à cette gamme de véhicules hybrides rechargeables : c’est le Sealion 5 DM-i, un SUV de 4,74 mètres de long qui se place juste au-dessous du Seal U DM-i. Pesant entre 1 724 et 1 749 kg selon la version (ce qui aura une importance chez nous pour le malus masse), il pourrait bien devenir la meilleure vente de la marque sur le Vieux continent.

212 chevaux sous le capot

Laissant le choix entre une batterie de 13 kWh en version Comfort et de 18,3 kWh en finition Design, le Sealion 5 DM-i revendique dans tous les cas 212 chevaux en puissance maximale (avec un 4 cylindres thermique de 98 chevaux. Le Comfort peut parcourir 62 km en mode 100% électrique (chiffre WLTP) contre 88 pour le Design, avec une autonomie maximale totale au-dessus des 1 000 kg pour ce dernier.

Il y a évidemmet un grand écran tactile à bord du Seal 5 DM-i. De 12,8 pouces.
Côté recharge, il accepte du courant alternatif à 3,3 kW permettant de repasser de 15 à 100% de charge en 4,5 ou 6 heures selon la taille de la batterie.

A peine plus de 30 000€

Son poids fort, ce sera assurément son prix : 30 990€ pour la finition Comfort et 33 990€ pour la finition Design. Il est ainsi sensiblement moins cher que le Seal U DM-i affiché à 37 500€ avant remises et que la Seal 5. 

Côté coffre, le Sealion 5 annonce 463 litres de volume.
