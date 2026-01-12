Non, les pneus à clous ne sont pas interdits en France mais leur utilisation reste délicate

La Loi Montagne s’applique partout en France l’hiver. Entre le 1er novembre et le 31 mars de l’année suivante, il est obligatoire de disposer, dans certaines zones de 34 départements du pays, d’un équipement spécifique à bord de son véhicule : des pneus hiver ou, sinon, des chaînes à neige ou des chaussettes à roues. Ne pas respecter cette obligation est sanctionné d’une amende de 135€ et les forces de l’ordre peuvent vous obliger à faire demi-tour s’ils constatent l’absence de ces équipements dans votre voiture.

Les pneus à crampons, ceux qu’on appelle communément « à clous », font-ils partie de cet équipement prévu par la Loi Montagne ? Eh bien oui, même si ces gommes restent beaucoup plus rares sur notre sol, elles sont autorisées en France depuis 2021 entre le 1er novembre et le 31 mars.

Quelles contraintes ?

L’autorisation de ces pneus à crampons ne se limite pas aux zones les plus concernées par les chutes de neige et le verglas : techniquement, il est légal de rouler avec ces pneus partout en France dans la période d’utilisation prévue. « Attendez-vous cependant à devoir rappeler la loi aux gendarmes si jamais vous roulez avec ces pneus dans certains départements loin des montagnes ! », tempère le président du Syndicat du Pneu Dominique Stempfel.

L’utilisation des pneus à clous reste d’ailleurs strictement encadrée : il faut apposer un disque sur la partie arrière de la voiture pour signaler que son véhicule chausse ces gommes, leur bande de roulement équipée de crampons en métal exposant davantage des autres véhicules à des projections de petites pierres. Par ailleurs, la vitesse maximale est limitée à 90 km/h avec ces pneus contre 160 à 250 km/h pour la plupart des pneus hiver (de simples « thermogommes »).

Ces pneus à crampons restent vitaux dans certaines zones

En France, la loi précise aussi les limites structurelles de ces pneus à crampons :

- Diamètre des collerettes au plus égal à 6,5 mm ;

- Diamètre de la collerette supérieure au moins égal à 6,3 mm ;

- Distance minimale d’axe en axe entre deux collerettes au moins égale à 3,5 mm ;

- Poids unitaire du crampon inférieur à 2 grammes ;

- Dépassement des crampons hors du pneumatique à l’état neuf compris entre 1,5 et 1,8 mm. Le nombre de crampons doit être compris entre 100 et 150 par pneumatique.

-Il ne doit y avoir aucun crampon dans le tiers central de la bande de roulement et deux roues de l’essieu moteur doivent être équipées.

Comme le rappellent les spécialistes d’Ugigrip, fabricant français de clous, ces dispositions légales sont presque caduques car les pneus à crampons modernes ont beaucoup progressé et sont devenus beaucoup plus polyvalents que les vieux pneus à clous d’antan.

« Ces pneus à clous restent quasiment obligatoires dans les zones montagneuses les plus dures, celles où les routes sont verglacées la plupart du temps, pour des véhicules des transports publics, des professionnels ou certains particuliers dont la profession les oblige à rouler dans des conditions de route très difficiles le matin tôt ou la nuit », rappelle Dominique Stempfel.

Si les pneus hiver classiques sont efficaces sur la neige, il faut savoir que seuls de vrais pneus à crampons permettent de garder un bon pouvoir directionnel sur du verglas. Malgré les améliorations technologiques de ces gommes, encore utilisées par la majorité des automobilistes dans des pays nordiques comme la Finlande ou la Norvège dès qu’on sort des grandes villes, elles usent toujours les infrastructures routières à cause de leurs crampons métalliques qui « grattent » le bitume. Sur le sec, ce sont aussi des pneus plus bruyants à utiliser et nettement moins performants dans ces conditions (avec peu de « grip » et des distances de freinage rallongées). Voilà pourquoi l’utilisation quotidienne de ces pneus à crampons ne se conçoit que pour ceux qui roulent tous les jours sur des routes enneigées et souvent verglacées.

Contrairement aux pneus hiver, les pneus à crampons restent aussi totalement interdits du 1er avril au 31 octobre.