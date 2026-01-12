DS Automobiles préparerait une nouvelle DS 3 mieux conçue et Stellantis ne supprimerait pas la marque

Que va devenir la marque Ds Automobiles ? Vous le savez, les rumeurs vont bon train depuis que le groupe Stellantis a changé sa direction. Il se dit qu’Antonio Filosa, le remplaçant de Carlos Tavares, serait tenté par l’idée d’en finir avec les marques les moins rentables du groupe. Outre Lancia dont le « décollage » semble loin d’être assuré, DS Automobiles serait la marque la plus à risque puisqu’elle n’a jamais réussi à augmenter significativement ses volumes de ventes sur le marché premium depuis ses débuts.

D’après les journalistes anglais d’Autocar, en revanche, DS Automobiles n’a pas dit son dernier mot. A l’occasion du salon de Bruxelles, ils ont pu échanger avec le designer en chef de la marque Thierry Métroz. Au sujet de la discussion ? La future Ds 3 de troisième génération, celle qui doit remplacer l’actuelle mouture en toute fin de carrière.

Une DS 3 « à l’ancienne »

La toute première DS 3, d’abord commercialisée sous le badge Citroën puis DS Automobiles lors de son restylage, avait été un franc succès avec son design séduisant et son approche visant la Mini à trois portes. La seconde, elle, n’a pas convaincu grand monde en prenant la forme d’un SUV citadin à l’habitabilité moyenne et au style extérieur très clivant.

Pour le futur modèle, donc, l’idée serait de refaire de la DS 3 une citadine en s’inspirant de la première mouture, mais avec un « design plus futuriste ».

Une rivale des Mini et Renault 5 ?

Thierry Métroz n’évoque pas de date de commercialisation ni de fiche technique, mais on imagine que l’auto aurait cinq portes au lieu de trois et une motorisation 100 % électrique, avec l’option d’une mécanique essence à hybridation légère.

Ces discussions semblent en tout cas n’avoir rien d’une annonce officielle et on imagine qu’elles pourraient être remises en question dans le grand plan de redressement qui doit être dévoilé par le patron Antonio Filosa dans les prochaines semaines. C’est tout de même un élément intéressant dans le contexte d’incertitude de la marque. Rappelons que la DS 3 actuelle est assemblée à Poissy, dont l’avenir inquiète aussi.