Bigflo et Oli starifient la DS n°4 "Taylor Made Concept" dans leur dernier clip

Si on était un peu taquins, on dirait que contrairement à chez DS, chez Bigflo et Oli, le talent, c'est inné. Ils n'arrêtent pas de surfer de succès en succès, titre après titre, mais cette année, on a l'impression qu'ils ont acté la "prémiumisation" du groupe ! Ouais. Car désignés ambassadeurs de la marque Citroën en 2023, à l'occasion de la sortie du concept "Oli" (c'était facile...), voici que les deux frères Ordonez délaissent la AMI de leurs débuts, pour s'afficher avec du gros, du bien plus gros. Du premium, et toujours français, s'il vous plaît.

Point de départ : leur dernier album "Karma", à sortir le vendredi 13 mars prochain. Mais avant cela, un premier "freestyle" est sur les rails, et sur les réseaux, depuis vendredi 13 février midi. Pas de titre (apparemment), mais un son tellement travaillé, une esthétique tellement léchée que pour nous ce n'est pas qu'un exercice de style. C'est a minima une plateforme de lancement de luxe pour l'album.

Y'a un Biglo en grande forme, un Oli toujours sur les rails, du son à écouter fort, de la rime en pagaille, des références aux Beatles, à Terminator et à Star Wars. C'est bien simple, je n'aime pas le gros rap qui tâche. Celui-ci, propre, je l'ai écouté en boucle. Ma fille va adorer. Mais on n'est pas là pour faire une critique musicale, on est là pour remarquer qu'au milieu de tout ça, y'a plus que du subliminal.

Une invitée, omniprésente. Sur les réseaux, on se demande : "c'est quoi c'te caisse ?", "c'est de l'IA la caisse ?" Nous, on sait, parce que cette "caisse", on l'a déjà vue. Elle était au salon de Bruxelles en début d'année. C'est la DS N°4 "Taylor made Concept", pas vraiment de l'IA, même si... on pourrait croire. Et dans ce dernier clip, c'est elle la star, au même titre que nos deux frères rappeurs. D'ailleurs le chef du design de Ds, Thierry Métroz, l'a tout de suite remarquée, et a repris sur ses réseaux aussi des extraits du clip. Gageons qu'il était au courant.

Dans tous les cas, du premier jusqu'au dernier plan ou presque, elle est là. campée sur ses roues, cachée sous son immense aileron, elle sert de décor. Et plus encore, puisqu'elle roule, et même en travers sur la route, à la mode de l'Audi de Will Smith dans "I, Robot".

Honnêtement, autant nous étions circonspects sur ce concept car quand nous l'avons découvert il y a plus d'un mois, avec ses bas de caisse aspect papier d'alu, et sa carrure bodybuildée un peu caricaturale, autant dans un clip de rap, ça cadre méchamment. Alors bien sûr, ça pue le partenariat, mais ça fait moins forcé que s'ils avaient choisi la dernière AMI Buggy, tu vois. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous trouvez incongrue, ou au contraire parfaitement légitime la présence de ce concept dans le clip.