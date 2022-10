Prise en mains vidéo - On a passé la journée Oli

Reconnue pour sa créativité et son audace, Citroën est une marque qui prend régulièrement à contrepied les tendances du marché. Une nouvelle fois la marque aux chevrons arrive là où on ne l’attend pas avec le concept Oli. Un modèle mi-SUV/mi-pick-up qui donne quelques pistes sur la façon dont Citroën entend relever le défi de la mobilité familiale de demain.

Oli ce n’est pas juste un concept de plus, c’est le point de départ d’une nouvelle réflexion qui consiste à proposer à la fois une voiture électrique, avec du style, un gabarit contenu, offrant de l’espace, le tout au prix juste, et ça, c’est beaucoup plus compliqué. Aujourd’hui une seule marque maîtrise ce sujet, c’est Dacia.

Citroën avait déjà tenté l’expérience de la voiture essentielle avec la Cactus, ce fut un échec. Le récent succès de l’Ami, un quadricycle léger électrique proposé à la vente et en location à 20 €/mois (après un premier loyer de 3 444 €), a redonné de l’espoir à la marque.

Avec Oli, Citroën prend donc le contrepied des tendances actuelles. Par le design d’abord, spectaculaire. Citroën a délibérément exagéré l’approche esthétique avec l’objectif d’optimiser l’espace à bord dans un gabarit très compact d’à peine 4, 20 m. On remarque ainsi un sacré contraste entre des lignes horizontales et verticales. Un trait de design présent aussi sur les feux avant que l’on retrouvera sur les futurs véhicules de série, tout comme le nouveau logo qui rend hommage à l’original.

Les fenêtres bombées contribuent à ce design excentrique. Elles ont pour vocation de capter plus rapidement la chaleur du soleil pour ainsi économiser de l’énergie sur le chauffage. Ces dernières s’ouvrent à la manière d’une armoire Ikea. Avec ce concept, Citroën prend la température auprès du public, comme il l’a fait avant la commercialisation de l’Ami. Et si l’on se fie à notre baromètre durant cet essai réalisé aux abords de Paris, le public est enthousiaste. Cyclistes, piétons, jeunes et moins jeunes sont venus en nombre à notre rencontre pour découvrir de plus près cet Ovni. « Original, sympa et rigolo » sont les adjectifs qui revenaient le plus souvent.

À bord, le concept propose des idées intelligentes et pragmatiques. On aime le smartphone en guise de système multimédia qui, une fois branché dans son logement, reproduit les informations de conduite et l’info-divertissement sur le grand bandeau numérique qui coiffe la planche de bord. D’autres idées comme les enceintes nomades extractibles, les grands bacs de portières ou encore les « picots » destinés à bloquer des objets dans la boîte à gants.

Ses gènes de pick-up, Oli les met à profit intelligemment. Un plancher modulable et imperméable permet de transformer la partie arrière en coffre ou en benne. Mieux, la lunette, les banquettes et la cloison arrière se rabattent pour libérer une très grande longueur de chargement.

La majorité des matériaux employés sont issus de denrées recyclées, robustes et plus légères. Certains éléments de carrosserie ont été conçus à partir de carton. Le résultat est au rendez-vous puisque Oli ne pèse que 1 000 kg tout rond. C’est bien. En revanche pour l’aérodynamisme ce physique d’armoire normande ne devrait pas être d’une efficacité redoutable. Citroën explique toutefois, que le flux d’air est capté par des entrées situées au-dessus des optiques avant et expulsé sur le dessus du capot, afin d’atténuer la résistance à l’air.

L'Oli abrite un moteur électrique dont la puissance n’est pas communiquée. Peu importe car l’objectif du SUV n’est pas la performance mais l’efficience. Avec son poids contenu et une vitesse maxi est limitée à 110 km/h, Citroën table sur une consommation assez réaliste de 10 KW/100 km. Ce qui autoriserait une autonomie de 400 km, compte tenu du pack de batteries de 40 kWh présent sous le châssis. Oli dispose d’une recharge rapide qui permet de faire le plein jusqu’à 80 % en un peu plus de 20 minutes mais aussi de la technologie V2L qui permet de recharger des sources extérieures comme une trottinette, un smartphone ou de le connecter à la maison.

Conduire un concept car s’avère toujours une expérience inédite. Une fois installé, en hauteur, sur de spectaculaires sièges réalisés à partir d’une imprimante 3D (plus beaux que confortables), la première remarque qui vient saute aux yeux concerne le pare-brise vertical et ses 3 balais d’essuie-glace. Le regard est immédiatement capté par ce tunnel de lumière, car les vitres latérales sont très fumées, ce qui donne l’impression d’être à bord d’un char ou d’un bateau de l’armée.

La planche de bord simple et fonctionnelle facilite grandement la prise en main. Après quelques recommandations, vient le moment de se lancer. Une pression sur le bouton Start placé en bout de commodo, mode « Drive » engagé via la commande au volant et le concept Oli s’élance en silence. Le châssis est rassurant, la carrosserie qui craque au moindre nid-de-poule un peu moins. Oli reste un concept mais le véhicule de série qui découlera de ce concept, d’ici 4 ou 5 ans, sera bridé à 110 km/h, devrait rester autour de la tonne et offrir un niveau de puissance modeste. Si l’on ajoute à cela le savoir-faire de Citroën en matière de confort et d’amortissement, le résultat devrait trouver son public sans trop de difficultés.

Il y a peu d’espoirs de voir ce concept commercialisé tel quel, mais Citroën va exploiter de nombreuses pistes de design, de conception et de matériaux pour son prochain SUV essentiel qui sera commercialisé au même moment qu'un certain modèle dérivé du concept Dacia Manifesto, un SUV qui sera aussi électrique et essentiel.