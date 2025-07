 "Nous avons appris de nos erreurs" explique Lionel Ehrhard, (Peugeot France)

Gestion épouvantable du dossier PureTech, campagnes de rappels en série pour défauts de fabrication, volumes de vente en chutes, rentabilité du réseau proche de zéro… Entre 2023 et 2024, la marque au lion s’est sérieusement fait ratiboiser la crinière. Jusqu'à perdre de sa superbe.

Le constructeur débute 2025 moins flamboyant, mais avec une bonne d'ose d'optimisme. Lionel Ehrhard, directeur de Peugeot France, affirme à Caradisiac que les récentes réformes commencent à porter leurs fruits.

Renouer avec les clients particuliers

Le contexte

Gestion épouvantable du dossier PureTech, campagnes de rappels en série pour défauts de fabrication, volumes de vente en chutes, bugs à répétition, communication client désastreuse, inflation du prix des voitures, manque de nouveaux modèles… Fin 2024 Peugeot ne représentait plus que 13,5 % du marché français VP. Au premier semestre 2025 le constructeur s'approprie 14,7 % du marché national (+0,8 % en juin). Encore loin des 17,1 % de 2019.

La réponse

« Lorsque je suis arrivé il y a 6 mois, j'ai constaté que nous n'apportions pas les éléments nécessaires pour répondre aux clients. Nous avons donc mis en place un audit pour voir où étaient les manquements de la marque. À la suite de cela nous avons mis en place un process avec une volonté de réassurance et de reconnexion de la marque vis-à-vis de l'ensemble de ses clients.

Pour redonner confiance en la qualité de nos produits nous avons mis en place une garantie 8 ans et 160 000 km (Peugeot Care Garantie NDLR) étendue à l'ensemble de la gamme de véhicules électriques (e-208, e-2008, e-308, e-308 SW, e-408, e-3008, e-5008, e-Rifter et e-Traveller), soit 9 modèles au total. Nous tournons la page de l’épisode PureTech, dans lequel nous avons des responsabilités. Nous avons appris de nos erreurs et nous sommes désormais mieux armés face à un tel problème car cela a été très douloureux pour nous. »

Se reconnecter avec le réseau

Le contexte

Des carnets de commandes en baisse, des livraisons difficiles, des tensions autour des contrats d’agents et une part de marché qui s'étiole. Le réseau Peugeot sort de deux années sous tension. Avec finalement une rentabilité proche de zéro.

La réponse

« Le deuxième élément fort, c'est la reconnexion du réseau. Nous avons dû faire face à des crises et nous ne nous en cachons pas. Nous avons appris de nos erreurs. Nous devons nous adapter, nous avons évolué en termes de comportement, de communication interne. Nous souhaitons une simplification de la relation entre la marque, le réseau, et le client.

La force de Peugeot est d’être la marque dotée de 310 concessionnaires et de 1 800 agents. Notre réseau, est une force. Il nous différencie des nouveaux acteurs entrants qui ne disposent pas de la même densité de distribution. Peugeot souhaite s’y appuyer pour renforcer le lien de proximité avec ses clients. »

Développer le marché des flottes

Le contexte

En 2021, en pleine crise des semi-conducteurs et le développement d’une politique des marges à tous crins, Stellantis, supprime les remises commerciales aux entreprises. Malgré un regain de forme Peugeot (20,6 % du marché entre janvier et mai) n’arrive toujours pas à refaire son retard sur Renault (21,1 % de PDM).

La réponse

« Le contexte économique est très compliqué, et notre responsabilité est d’accompagner au mieux tous nos clients PME, PMI et grands comptes. Nous avons un rôle d’accompagnement dans la transition énergétique, qui impose un nouveau mindset. Au-delà de la vente (la politique de remise serait bel et bien de retour NDLR), nous accompagnons les professionnels sur l'après-vente. Minimiser l'immobilisation véhicules, apporter des solutions adaptées et rapides... C’est essentiel. Nous enregistrons une croissance et un leadership sur le SUV BtoB, avec les 2008, 3008 et 5008. Sur les 6 premiers mois, Peugeot progresse de 3,6 % sur le marché du véhicule utilitaire. Cela prouve notre agilité, notre capacité à nous adapter et à apporter les bonnes réponses. »