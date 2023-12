Peugeot : des rappels de plus en plus importants

La série noire se poursuit pour Peugeot. Après une paire de rappels visant ses hybrides rechargeables, la marque se voit obligée de ratisser plus large afin de résoudre un problème lié à l’assistance au freinage.

Dans les informations qu’il nous a fournies, le constructeur se veut toutefois rassurant en indiquant qu’il ne s’agit ici que d’une "mise à jour logiciel, afin d’améliorer le diagnostic du système d’assistance au freinage et d’éviter tout risque de réduction ou de perte d’assistance au freinage". Parmi les modèles concernés par cette opération se trouvent les 208, 2008, 308, 3008 et 5008 sortis des chaînes de production à partir du 3 avril 2017 et jusqu’au 11 décembre 2020. Cela représente un total, pour le marché français, de 143 440 exemplaires.

Peugeot indique également que, à cette occasion, les ateliers contrôleront également les composants du système d’assistance au freinage qui pourraient être endommagés par une dégradation de la courroie de distribution.

Ce dernier point laisse à penser, même si cette information n’a pas été confirmée par la marque, que ce sont des versions équipées du 1.2 PureTech qui sont principalement concernées par ce rappel identifié par les références KGG, KGH et O3A. En effet, sur ce trois cylindres, cette courroie est immergée et, sur de nombreux véhicules, elle se dégrade régulièrement au contact du lubrifiant.