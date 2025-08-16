Les perles du Mans Classic 2025 : Ferrari 400i Cabriolet

Est-ce un oubli de la part de Ferrari ? Le magnifique coupé 400, évolution de la 365 GT4 2+2 de 1972, n’a jamais eu droit à une version découvrable. Pourtant, ses lignes tendues, exécutées par Leonardo Fioravanti chez Pininfarina, se prêtent bien à une telle variante. Peut-être que le constructeur de Maranello n’a pas voulu découvrir sa belle GT par peur des normes US censées interdire les décapotables (certains l'avaient cru à tort), ou bien n’en avait-il pas les moyens financiers…

Une transformation qui n'est pas due à Pininfarina

En tout cas, la clientèle américaine avait bien envie de profiter au soleil des vocalises feutrées du V12 Colombo, souvent attelé à une boîte automatique GM. Plusieurs carrossiers ont, en tout cas, fait ce constat, à l’instar du californien Straman, qui aurait ainsi décapsulé une vingtaine de 400.

Il n’est pas le seul à avoir effectué la conversion, l’allemand Lorenz&Rankl (ou LR) aussi. Cette entreprise, qui existe toujours, a été fondée en 1984, et s’est surtout fait connaître par sa Ferrari Testarossa Spider, ou encore sa Silver Falcon, un roadster au look sixties mais au V8 5,6 l Mercedes des années 80.

Un cabriolet italo-allemand en plaques françaises

En 1984, LR a transformé en cabriolet cette Ferrari 400i de 1981, dotée de la boîte 3 fournie par GM. Pour l’avoir vue devant moi, je peux dire qu’elle se présente en superbe état, et que la transformation lui va comme un gant.

Apparemment, Lorenz&Rankl aurait ainsi décapsulé cinq de ces pur-sang italiens, qui ont l’avantage de conserver des places arrière tout à fait utilisables. Cette Ferrari utilisant un châssis tubulaire, on peut deviner que la perte de son toit métallique n’amoindrit pas outre mesure sa rigidité structurelle, donc ne nuit pas à ses qualités dynamiques. De toute façon, la 400 se destine surtout à un usage tranquille, où l’on profitera alors de son confort étonnant. Une fort belle auto, même découverte !