Les perles du Mans Classic 2025 : Ferrari 400i Cabriolet
Non, la 400 Cabriolet n’a jamais figuré au catalogue Ferrari. Les exemplaires existants ont été convertis par des carrossiers indépendants, celui que l'on voit ici étant le fruit du travail de Lorenz&Rankl.
Est-ce un oubli de la part de Ferrari ? Le magnifique coupé 400, évolution de la 365 GT4 2+2 de 1972, n’a jamais eu droit à une version découvrable. Pourtant, ses lignes tendues, exécutées par Leonardo Fioravanti chez Pininfarina, se prêtent bien à une telle variante. Peut-être que le constructeur de Maranello n’a pas voulu découvrir sa belle GT par peur des normes US censées interdire les décapotables (certains l'avaient cru à tort), ou bien n’en avait-il pas les moyens financiers…
Une transformation qui n'est pas due à Pininfarina
En tout cas, la clientèle américaine avait bien envie de profiter au soleil des vocalises feutrées du V12 Colombo, souvent attelé à une boîte automatique GM. Plusieurs carrossiers ont, en tout cas, fait ce constat, à l’instar du californien Straman, qui aurait ainsi décapsulé une vingtaine de 400.
Il n’est pas le seul à avoir effectué la conversion, l’allemand Lorenz&Rankl (ou LR) aussi. Cette entreprise, qui existe toujours, a été fondée en 1984, et s’est surtout fait connaître par sa Ferrari Testarossa Spider, ou encore sa Silver Falcon, un roadster au look sixties mais au V8 5,6 l Mercedes des années 80.
Un cabriolet italo-allemand en plaques françaises
En 1984, LR a transformé en cabriolet cette Ferrari 400i de 1981, dotée de la boîte 3 fournie par GM. Pour l’avoir vue devant moi, je peux dire qu’elle se présente en superbe état, et que la transformation lui va comme un gant.
Apparemment, Lorenz&Rankl aurait ainsi décapsulé cinq de ces pur-sang italiens, qui ont l’avantage de conserver des places arrière tout à fait utilisables. Cette Ferrari utilisant un châssis tubulaire, on peut deviner que la perte de son toit métallique n’amoindrit pas outre mesure sa rigidité structurelle, donc ne nuit pas à ses qualités dynamiques. De toute façon, la 400 se destine surtout à un usage tranquille, où l’on profitera alors de son confort étonnant. Une fort belle auto, même découverte !
