La Tesla Model Y Standard présentée au Salon de Bruxelles 2026

Le constructeur américain profite du Salon de Bruxelles pour officialiser le lancement de la nouvelle entrée de gamme baptisée « standard ». Ce Model Y Standard arbore une carrosserie légèrement différente de celle du modèle restylé lancé au début de l’année 2025 : il possède des optiques avant séparées (le bandeau de LED normalement présent sur toute la face avant n’est plus là), de même que des boucliers spécifiques et des feux arrière également différents.

Il chausse aussi des jantes de 18 pouces équipées d’enjoliveurs.

A l’intérieur, le SUV supprime quelques équipements pour réduire l’addition finale comme l’écran tactile des passagers arrière, la fonction chauffante des sièges arrière mais aussi le cuir Végan de ces sièges, remplacé par du tissu. Il conserve toutefois les principaux équipements technologiques des autres modèles de la gamme Tesla (écran central de 15,4 pouces avec interface Tesla, mode Sentinelle, Autopilot avec préparation à la conduite 100 % autonome future…).

Cette version Standard ne la joue pas petit bras en matière d’autonomie car elle atteint 534 km d’autonomie mixte (WLTP) soit, mieux que la Model Y Propulsion qu’elle remplace. Tesla parle de du « Model Y le plus efficient jamais conçu », annonçant une consommation mixte de 13,1 kWh/100 km.

En France, ce Model y Standard coûtera 39 990€ en prix de base, au lieu de 44 990€ pour le Model Y Propulsion qu’il remplace. La version Propulsion Grande Autonomie reste à 46 990€, Transmission Intégrale à 52 990€ et la Performance à 61 990€. Compte tenu des différences en termes d’équipement et du petit progrès en autonomie, le tarif paraît donc sérieux d’autant plus que les performances de charge ne régressent pas.

