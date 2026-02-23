Renault divorce officiellement avec Volvo et la CMA CGM après de grosses disputes sur les futurs utilitaires électriques

Tout était cadré dès le début de l’année 2024. En annonçant la création de la coentreprise Flexis, Renault s’organisait pour partager les coûts de développement de sa nouvelle génération de véhicules utilitaires avec Volvo Truck et CMA CGM. Renault possédait 45 % du capital de la société Flexis, Volvo Truck 45 % et CMA CGM les 10 % restants.

Deux ans plus tard et alors que les premiers véhicules conçus par cette coentrerprise doivent arriver sur le marché dès la fin de l’année, tout a changé. Il y a quelques mois, déjà, on entendait parler de grosses divergences sur la stratégie de Flexis entre ses trois actionnaires. Dans un contexte où le marché des véhicules utilitaires électriques ne se développe pas aussi rapidement que prévu, la nouvelle direction de Renault serait en total désaccord avec ses deux partenaires sur les ajustements à prendre.

Flexis va devenir 100 % Renault

Comme l’avaient déjà annoncé les journalistes du Monde il y a quelques jours, Renault a donc finalement décidé de reprendre la totalité des parts de Flexis. « L’accord prévoit l’acquisition par Renault Group des participations de Volvo Group et du Groupe CMA CGM dans Flexis (respectivement 45 % et 10 %). Il pourrait être effectif d’ici à la fin du 1er semestre 2026, sous réserve de l’approbation des autorités de la concurrence », peut-on lire ce matin dans un nouveau communiqué officiel publié par Renault.

« Cette évolution de gouvernance n’affecte ni l’ambition produit, ni le plan industriel initial visant à fournir des produits et services révolutionnaires dans le segment des fourgonnettes électriques moyennes. La valeur du projet, ses fondations posées depuis 2024, ainsi que les technologies développées — plateforme unique skateboard, moteur 800V et architecture SDV (Software Defined Vehicle) — sont plus que jamais en phase avec les défis de la logistique urbaine et ses besoins croissants de décarbonation », est-il précisé. Le communiqué confirme d’ailleurs que le Renault Trafic Van E-Tech electric sera commercialisé dès la fin de l’année 2026 et rappelle que le projet Flexis mobilise « près de 1 300 personnes travaillent à son développement sur différents sites d’Île de France de Renault Group ». On apprend enfin que Volvo Truck distribuera aussi ces véhicules via son réseau Renault Trucks malgré cette réorganisation stratégique.

Les utilitaires sont vitaux pour Renault

Comme l’a parfaitement illustré le bilan économique de Renault sur l’année 2025, le marché des utilitaires reste vital pour Renault et la forte baisse des ventes de ces véhicules constatée l’année dernière (21,1 %) a pesé sur les bénéfices de la marque.

Reste à savoir quel est le potentiel commercial de cette nouvelle famille d’utilitaires entièrement électriques conçus sur une plateforme de type SDV (« software defined vehicle ») alors que la demande semble très inférieure aux prévisions. Dans tous les cas, le rachat des parts de Volvo Trucks et Flexis risque de coûter cher dans son bilan 2026 : Volvo Trucks avait prévu d’investir 300 millions d’euros dans le projet sur trois ans et CMA CGM, 120 millions.

La nouvelle direction de Renault change décidémment tout ce que Luca de Meo avait lancé : elle vient aussi de dissoudre Mobilize et Ampère en plus de renoncer aux projets les plus ambitieux d'Alpine.